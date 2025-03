Zvečer in ponoči bo tako vreme

Zvečer in ponoči bodo še plohe in nevihte. Jutri bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo. Nastalo bo še nekaj ploh. Zapihal bo severovzhodnik.

Zvečer in ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od ena do sedem stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje.

Jutri bo sprva pretežno oblačno, več jasnine bo v zahodni Sloveniji. Čez dan se bo ponekod delno razjasnilo, nastalo bo še nekaj krajevnih ploh. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem okoli 19 stopinj Celzija.

Kakšna bo druga polovica tedna?

V četrtek se bo delno razjasnilo. Severovzhodni veter se bo okrepil, na Primorskem bo pihala zmerna burja. V petek se bo na vzhodu pooblačilo, drugod pa bo še ostalo dokaj sončno. Veter bo oslabel.

V soboto bo oblačno s padavinami, ki bodo pogostejše v vzhodni polovici Slovenije. Ponekod bo pihal severni veter.