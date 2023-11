Vreme je preglavice povzročalo zlasti v petek do polnoči, drugi del noči pa je bil bolj miren, so za STA potrdili na Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.

Skupaj pa so v preteklih 24 urah v povezavi z močnim neurjem z vetrom, močnim deževjem in poplavami zabeležili skupaj 175 dogodkov, od tega na območjih regijskih centrov za obveščanje Kranj (58), Nova Gorica (32), Slovenj Gradec (19), Ljubljana (15) in Koper (14).

Narasla reka Drava v Dravogradu. Foto: STA

Močan veter je podiral drevesa, in poškodoval drogove elektrodistribucije, zaradi česar je ostalo brez dobave električne energije več odjemalcev. Zaradi močnega deževja je meteorna voda zalila več objektov, poplavila nekaj cestišč, zaradi razmočenosti terena pa se je sprožilo nekaj zemeljskih plazov. Zaradi naraslih vodotokov je v naselju Podhom v občini Gorje narasla reka Radovna odnesla most, v Logu pod Mangartom pa je prišlo do onesnaženja potoka Roja, ki se izliva v reko Koritnico.

Na terenu je bilo aktivnih skupno 114 gasilskih enot, od tega 8 poklicnih ter službe komunale in cestnih podjetij. Gasilci so preventivno čistili prepuste meteorne vode, izvajali protipoplavne zaščitne ukrepe, polnili in nameščali protipoplavne vreče ter potopne črpalke, iz poplavljenih prostorov objektov izčrpali meteorno vodo, odstranjevali podrto drevje in zasilno prekrili poškodovana ostrešja objektov. Občanom, ki so ostali brez dobave električne energije, so pomagali z agregati, še kažejo podatki uprave za zaščito in reševanje.

Razburkano morje v petek na slovenski obali. Foto: STA

V petek so imeli zaradi zalivanja razburkanega morja težave tudi na Obali, opozorilne sirene pa so se sprožile v naseljih ob Dravi.

Ta je imela tudi ponoči in zjutraj visok pretok. Podatki Dravskih elektrarn pa kažejo, da je trenutno najvišji pretok pri hidroelektrarni Fala, in sicer 1582 kubična metra na sekundo, nekaj manjši pa je še pri Hidroelektrarnah Zlatoličje in Formin, kjer pa je v zadnji uri pretok nekoliko upadel.

Že v petek je uprava za zaščito in reševanje prebivalce na območjih regijskih centrov za obveščanje Maribor, Slovenj Gradec in Ptuj obvestila, da danes ne bodo izvedli običajnega mesečnega preizkusa siren z opozorilnim znakom. V primeru proženja siren na teh območjih ne bo šlo za preizkus, temveč za dejansko nevarnost.

Tudi dežurna meteorologinja na Arsu je za Radio Slovenija zjutraj povedala, da je noč minila mirno in se najhujši scenariji niso uresničili.

Dan bo vremensko miren, ponoči znova deževno



Prav tako bo današnji dan vremensko miren, do večera. Proti večeru bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo 8 do 15 stopinj Celzija.



Ponoči bo dež od zahoda znova zajel vso Slovenijo. Predvsem na Primorskem bo zapihal okrepljen južni do jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, v alpskih dolinah okoli 3 stopinje.



V drugem delu noči na nedeljo bodo sunki južnega vetra na Primorskem lahko presegli hitrost 70 km/h. Ob prehodu vremenske fronte v nedeljo zjutraj bo vetrovno tudi drugod, pojavljali se bodo nalivi. Največ padavin bo do nedelje dopoldne padlo v južnem predgorju Julijcev, predvidoma od 50 do 100 litrov na kvadratni meter, zato je Arso za del države izdal oranžno opozorilo.



V nedeljo bo sprva oblačno s padavinami in nevihtami, ki pa bodo do sredine dneva že ponehale. Popoldne se bo delno razjasnilo, pihal bo jugozahodni veter.



Zaradi poplavljenih cestišč pa je po državi še vedno zaprtih več cest, poroča prometnoinformacijski center.