Kako v Mali Nedelji obujajo stoletja star običaj #video

Številni si pravega božiča ne znajo predstavljati brez polnočnice. Poseben čar imajo pri tej tradiciji nočni pohodi z baklami do cerkva po vsej Sloveniji. Tudi v Mali Nedelji v Prlekiji obujajo ta več sto let star običaj.

[video: 67077 / ]

Video: Planet TV

Z baklami pričenjajo svojo pot do polnočnice vsako leto iz druge vasi. Za številne je takšno preživljanje predbožičnega večera obvezni del praznovanja, so poročali v oddaji Planet Danes.

Kljub temu, da je pot dolga le tri kilometre, se pohodniki na postanku tudi okrepčajo.

Pripravili so tudi žive jaslice

Pri Mali Nedelji takšno tradicijo obujajo zadnjih deset let, a v teh krajih so domačini z baklami k polnočnici hodili že mnogo prej. Letos so pripravili tudi žive jaslice ob zvokih pevskega zbora.