Kako se je spremenilo delo zdravnikov zaradi elektronskih bolniških listov? #video

Zeleni obrazec za bolniški dopust se poslavlja. Nadomešča ga elektronsko potrdilo. Zdravniki so z novim letom namesto zelenega bolniškega lista za odsotnost z dela začeli izdajati elektronsko potrdilo. Snovalci so prepričani, da bo to prihranilo čas in denar, stroka pa, da se stvari lahko zelo zapletejo, če elektronski sistem ne bo deloval.