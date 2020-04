Zdravstvene težave posameznikov s pojavom novega koronavirusa niso izginile, so pa na drugi strani odpadli vsi nenujni pregledi in obravnave pacientov. Ekipa, združena pod imenom NYD , je zato predstavila platformo, kjer se lahko z zdravstvenim delavcem posvetujete prek videoklica.

Fokus držav in sveta je trenutno ukvarjanje z epidemijo novega koronavirusa in kako iz nje priti s "čim manj praskami". Razumljivo je največji pritisk na zdravstveni sistem.

Zdravstveni delavci se v bolnišnici trudijo pozdraviti tiste najhujše primere covid-19, na drugi strani pa telefoni v zdravstvenih domovih in klicnem centru za informacije o novem koronavirusu pregorevajo.

Ni treba čakati v čakalnici

Ljudje imajo še vedno iste težave kot pred epidemijo, vendar s to razliko, da so do nadaljnjega odpovedani vsi nenujni pregledi in obravnave bolnikov. Opisane razmere so spodbudile ekipo NYD, ki je že dalj razmišljala o vstopu na področje telemedicine, da mogoči videoposvet z zdravstvenimi delavci, kjer si sami izberete uro in dan, ko bi se želeli pogovoriti z zdravnikom, zobozdravnikom, fizioterapevtom ali psihologom.

Od leve proti desni: Aljoša Praznik (tehnični vodja), Klemen Rupnik (produktni vodja in direktor) in Boštjan Antolič (strateški vodja in direktor). Foto: osebni arhiv "V teh časih se nam je zdel logičen korak, da ponudimo videoposvet z zdravnikom, saj je dostop do zdravnikov omejen," o ideji in razlogih pravi eden od treh ustanoviteljev Klemen Rupnik. Ekipo tvorita še Boštjan Antolič in Aljoša Praznik.

Antolič izpostavlja, da v tem posebnem obdobju ljudi že pogovor z zdravnikom pomiri. "Veliko je ljudi s težavami, ki niso povezane z novim koronavirusom, ob tem pa imajo omejeno dostopnost do zdravnika. Dobijo povratno informacijo, kako resna je njihova težava, kako si mogoče lahko tudi sami pomagajo," razlaga Boštjan Antolič, eden od treh ustanoviteljev.

Kako deluje



Na spletni strani nyd.care si uporabnik na podlagi svoje težave izbere zdravstvenega delavca v določeni kategoriji.



"Ob kliku na izbranega zdravnika se mu odpre koledar s prostimi termini, kdaj bosta opravila pogovor," postopek opisuje Klemen Rupnik, produktni vodja in direktor.



Nato uporabnik še izpolni vprašalnik, da lahko zdravstveni delavec dobi informacije, kaj je pereč problem uporabnika. Razlog je, da se lahko zdravstveni delavec pripravi na posvet, dodaja Rupnik. Uporabnik nato na e-naslov dobi navodila, kako se pridružiti videoklicu, ki poteka prek progama Zoom.

V dveh tednih prek 200 videoposvetov

V dveh tednih, odkar prek svoje spletne strani omogočajo videoposvete, se jim je pridružilo že okrog 50 zdravstvenih delavcev, od zdravnikov, zobozdravnikov, fizioterapevtov in psihologov. V tem času so opravili okrog 200 videoposvetov.

Foto: osebni arhiv

"Velika prednost je, da ti ni treba žrtvovati pol dneva za obisk zdravnika in sedeti v ordinaciji, kjer si izpostavljen okužbam. Imaš točno uro, ki si si jo sam izbral za pogovor z zdravnikom," pojasnjuje Antolič in dodaja, da so zdravstveni delavci navdušeni in bi si želeli to nadaljevati tudi po epidemiji.

"Že zdaj izpostavljajo, da bi bilo uporabno, če bi lahko predpisali antibiotik oziroma druga zdravila. Torej, že zdaj, brez diagnostike, videoposvet ocenjujejo kot dovolj dober za odločitev o določeni terapiji," dobre odzive in nasvete izpostavlja Antolič.

Iz "le" videoposveta želijo razviti digitalni obisk zdravnika

Za zdaj je videopogovor z izbranimi zdravstvenim delavcem, ki traja 15 minut, le posvet, v prihodnosti pa si želijo, da bi se spremenil v digitalni obisk zdravnika.

Foto: Thinkstock "Današnja tehnologija omogoča že določeno diagnostiko na domu. Na primer tudi krvno, da se lahko enostavno pičiš v prst in krvne vzorce pošlješ v laboratorij. Tako bi zdravnik že brez fizičnega obiska dobil kar nekaj informacij in tudi predpisal terapijo. Iz videonasveta oziroma posveta bi se nekako spremenil v digitalni obisk zdravnika," je načrt Antoliča.

Zdravstvo je na splošno področje, kjer po mnenju Antoliča z vpeljavo digitalizacije nekoliko zaostajajo, trenutni čas pa je priložnost, da se izboljšajo nekatere stvari, ki bi se morale že tako ali tako.

"Vidimo, kako so digitalizacijo vpeljali v nekaterih drugi panogah, in vidimo, kako je mogoče varno nekatere rešitve vpeljati tudi v zdravstvu," dodaja.

Povsem obiska zdravnika nikoli ne bo mogoče nadomestiti

Glede na dobre odzive strank in zdravstvenih delavcev so zadovoljni, saj so se jim potrdile domneve, da je za njihovo rešitev zanimanje.

"Jasno je, da vseh obiskov pri zdravniku nikoli ne bo mogoče povsem nadomestiti s tehnologijo, vendar pa jih je dobršen del mogoče," men Antolič.

Posvet je povsem brezplačen, tako pa si želijo, da ostane tudi v prihodnje, ko bodo dodali še diagnostične teste.

V tujini podobne koncepte že poznajo. Na Švedskem je podoben model vključen v zdravstveno zavarovanje, po podatkih Antoliča pa so v letu 2018 več kot tri odstotke pregledov na primarni ravni opravili prek platforme, podobne njihovi.

"Zanimanje med zdravstvenimi zavarovalnicami je, prav tako pa je veliko zanimanja med farmacevtskimi podjetji. Želimo si sodelovati z zdravstvenim zavarovanjem in da bo ta storitev za pacienta brezplačna," še dodaja Rupnik.