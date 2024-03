Kako poteka poostren nadzor na meji s Hrvaško

Slovenski policisti skupaj s hrvaškimi kolegi že tretji dan izvajajo poostren nadzor na meji s ciljem preprečevanja nezakonitih migracij. Na hrvaški strani slovenska policija sodeluje v obliki mešanih patrulj, prav tako pa skupne mešane patrulje delujejo na slovenski strani.

Poudarek nadzora je na tistih delih meje, kjer beležijo največ nedovoljenih prehodov. V Sloveniji so aktivnosti usmerjene predvsem na Policijskih upravah Novo mesto, Koper in Ljubljana. Letos so v Sloveniji obravnavali že več kot 7.500 državljanov tretjih držav, ki so nezakonito prečkali mejo.

"V dveh dneh odkar izvajamo skupen poostren nadzor so slovenski policisti obravnavali 127 nedovoljenih prehodov državne meje in štiri tihotapce migrantov. Hrvaška policija je na hrvaški strani meje odkrila 172 migrantov in tri tihotapce. Dodatno so na hrvaški zunanji meji obravnavali še šest tihotapcev. Če pogledamo dnevne podatke običajno slovenska policija na naši strani meje odkrije več migrantov. Ta poostren pa kaže, da je tudi na hrvaški strani mogoče odkriti več migrantov, s skupnim sodelovanjem in z dodatno napotitvijo slovenskih policistov na hrvaško stran meje, kjer izvajajo naloge v mešanih patruljah," je pojasnil vodje sektorja mejne policije v upravi uniformirane policije GPU Petra Skerbiša.

Slovenska policija je okrepila napotitve na Hrvaško. Dodatno v Sloveniji sodelujeta specializirani enoti za nadzor državne meje, aktivirali so tudi drone, helikopterje, policijske pse, v akciji pa sodeluje 160 policistov. Prav tako so tudi Hrvati okrepili njihove dejavnosti na meji.

Ob tem je Skerbiša še poudaril, da je mednarodno sodelovanje nujno, saj sama policija ne more doseči učinkov, kot bi jih sicer.