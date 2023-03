Kako do zdravnika?

Zdravje je naše največje bogastvo. Tega se zavedajo tudi pri Generali zavarovalnici , kjer omogočajo svojim strankam dostop do zdravnika družinske medicine v trenutku, ko ga potrebujejo.

Zdravje pogosto ni prva stvar, na katero bi pomislili zjutraj, a le do takrat, ko se sami ali najbližji ne soočate z zdravstvenimi težavami. Zato je treba nanj misliti vnaprej, saj vam lahko ustrezno zdravstveno zavarovanje omogoči hiter dostop do zdravstvene oskrbe, vedno, ko jo potrebujete.

Čakanja na zdravnika je konec

Ob slabem počutju ali sumu na morebitne zdravstvene težave si vsakdo želi takojšnje zdravniške pomoči. Vse prepogosto pa jo je težko dobiti takrat, ko jo potrebujete, oziroma je na ustrezne preglede treba čakati dlje časa. Da bi svojim strankam lahko pomagali v trenutku, ko njihovo zdravstveno stanje to zahteva, v Generali zavarovalnici ponujajo zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco.

Zavarovanje Specialisti z asistenco omogoča hitro in enostavno naročanje na specialistične zdravstvene storitve. Zavarovalnica po dogovoru z vami poišče in vas naroči pri ustreznem specialistu na pregled, preiskavo ali poseg. Naročeni ste zelo hitro, praviloma prej kot v 10 dneh, za plačilo vseh dogovorjenih zdravstvenih storitev iz zavarovanja pa bodo poskrbeli pri Generali zavarovalnici.

Zavarovanje Specialisti z asistenco zagotavlja kritja, ki pomagajo pri ohranjanju zdravja, in vam v primeru bolezni ali poškodbe zagotavljajo: Halo Doktor: takojšen video (ali telefonski) dostop do splošnega zdravnika (tudi med vikendi in prazniki),

hiter dostop do specialista, tudi za zahtevne diagnostične preiskave,

hitro pridobitev diagnoze in začetek zdravljenja,

hitro in kakovostno zdravstveno oskrbo,

optimalni potek zdravljenja,

drugo zdravniško mnenje ter

asistenčne storitve, ki vas usmerjajo v procesu zdravljenja. Vključene preventivne storitve omogočajo: preventivno preverjanje zdravstvenega stanja,

zgodnje odkrivanje sprememb zdravstvenega stanja in

preprečevanje nadaljnjega razvoja bolezni.

Za zdravje celotne družine

Zdravstveno zavarovanje Generali zavarovalnice Specialisti z asistenco je zavarovanje po vaši meri. Zavarujejo se namreč lahko vsi v starosti od enega leta pa vse do 85. leta starosti. Glede na svojo starostno skupino lahko stranke izberete med različnimi paketi kritij, na voljo pa so tudi že sestavljeni paketi.

Vsakdo je unikaten, zato rešitve pri Generali zavarovalnici popolnoma prilagodijo vašim potrebam. Začnite pri osnovnem paketu, nato pa ga poljubno razširite s kritji, ki jih potrebujete.

Seveda je vsakomur v interesu, da bi zdravnika potreboval čim manjkrat, zato je pomembno, da delujete tudi preventivno. Že danes lahko poskrbite za zdrav in aktiven stil življenja. Čeprav se to v današnjem hitrem tempu življenja včasih zdi težko izvedljivo, obstaja veliko preprostih načinov, kako lahko že z majhnimi koraki izboljšate svoje zdravje in postanete bolj aktivni.

Prva stvar, ki jo lahko storite za izboljšanje svojega zdravja, je redna telesna aktivnost, ki pozitivno vpliva tudi na duševno zdravje. K bolj aktivnemu življenju lahko pripomorejo že manjše spremembe, kot je na primer, da se na delo namesto z avtomobilom odpravite peš ali s kolesom. Izberite si šport, ki ga boste izvajali z veseljem. Morda bo za vas prava izbira plavanje, kolesarjenje, hoja, tek, tenis ali samo sproščeno brkljanje po vrtu.

Poleg telesne dejavnosti je pomembno tudi kaj vnašate v svoje telo. Prehrana igra ključno vlogo pri vašem zdravju. Zdrava prehrana praviloma vsebuje veliko zelenjave, sadja, beljakovin in vlaknin ter čim manj sladkorja in nezdravih maščob. Generali zavarovalnica je zato za vse, ki si želite zdravega življenjskega sloga, pripravila poseben priročnik z recepti za tedenski jedilnik.

Poleg telesne dejavnosti in zdrave prehrane obstaja še veliko drugih načinov, kako lahko izboljšate svoje zdravje. Na primer, poskrbite za kakovosten spanec, ki naj ne bo prekratek. K boljšemu duševnemu zdravju lahko pomembno prispevajo tudi meditacija, joga, psihoterapija ali pa preprosto več prostega časa, ki ga posvetite sebi. Poleg tega je pomembno tudi, da se izogibate škodljivim snovem, kot so cigarete, alkohol in droge.

Čeprav se morda zdi, da je zdravo in aktivno življenje težko dosegljivo, so že majhne spremembe v vašem življenjskem slogu lahko zelo učinkovite. Vsekakor pa ob tem poskrbite tudi za ustrezno zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco, ki vam bo omogočilo hiter dostop do osebnega zdravnika ali specialista, kadarkoli bi ga utegnili potrebovati.

S kritjem Halo doktor do osebnega zdravnika, v trenutku, ko ga potrebujete

Foto: Generali zavarovalnica Zdravstveno zavarovanje Generali zavarovalnice poskrbi za vas na vsakem koraku. Halo Doktor je najbolj sodobno in izjemno dobrodošlo kritje pri zdravstvenem zavarovanju Specialisti z asistenco, ki vam omogoča telefonski ali video klic z zdravnikom družinske medicine takrat, ko ga potrebujete. Posvet vam je na voljo takoj, običajno že v 15 minutah. Telefonski ali videoklic lahko naročite tudi ob vnaprej dogovorjenem terminu, ki vam ustreza.

Do osebnega zdravnika lahko dostopate kadarkoli, vse dni v letu, med 6. in 22. uro, tudi ko ste na dopustu, ali v tujini. Osebni zdravnik vam bo nato na podlagi pogovora predlagal ukrepe za izboljšanje stanja ali pa vas napotil (z ustrezno napotnico) na nadaljnje specialistične preglede.