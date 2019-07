Kako bomo volili? Pahor zdaj predlaga, da se najprej spremenijo volilni okraji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zadnjem srečanju predsednikov parlamentarnih strank in vodij poslanskih skupin pri predsedniku republike Borutu Pahorju so predstavniki strank že dosegli večinsko soglasje, da bi šle spremembe volilnega sistema v smeri ukinitve volilnih okrajev in uvedbe relativnega neobveznega prednostnega glasu.

Dogovorili so se, da ministrstvo za javno upravo pripravi čistopis predloga novele zakona o volitvah v državni zbor, nato pa bi na današnjem delovnem kosilu pri Pahorju sprejeli dokončno odločitev o njeni vsebini in nadaljnjih korakih.

Ustavni pravniki posvarili Pahorja pred tveganjem za nove ustavne pritožbe

A ustavni pravniki, s katerimi se je med pogajanji posvetoval Pahor, so ocenili, da je uvedba relativnega prednostnega glasu ukrep, ki sicer gre v smeri povečanja odločanja volivcev na izbiro poslancev, vendar predstavlja povečano tveganje za nove ustavne pritožbe, medtem ko državni zbor še vedno ne bi spremenil meja okrajev, kot mu je naložilo ustavno sodišče.

Pahor bo pogajalcem zato danes predlagal, naj se najprej lotijo sprememb območij okrajev oziroma zakona o določitvi volilnih enot, ki ga je ustavno sodišče decembra lani ocenilo kot neustavnega. Kot je Pahor v četrtek povedal za Radio Slovenija, bo predlagal, naj čim prej dobijo na mizo osnutek omenjenega zakona, ki ga pripravljajo na ministrstvu za javno upravo. Predlog bi v državni zbor vložili s podpisi poslancev in o njem čim prej odločili.

Za spremembo omenjenega zakona bi bila potrebna večina najmanj 46 poslanskih glasov, ki pa po Pahorjevi oceni ni vnaprej zagotovljena. Za spremembe zakona o volitvah v državni zbor, o katerih želi sicer Pahor po potrditvi sprememb območij volilnih okrajev pogovore nadaljevati, pa je potrebnih vsaj 60 glasov poslancev.