Borut Pahor: Najprej v spremembo volilnih okrajev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik republike Borut Pahor bo predstavnikom parlamentarnih strank na petkovem srečanju predlagal, da se najprej lotijo sprememb območij volilnih okrajev in s tem zadostijo ustavni odločbi. Si pa želi, da bi politika nadaljevala pogovore o spremembah volilnega sistema z uvedbo preferenčnega glasu, je povedal za Radio Slovenija.

Čeprav so predstavniki strank na zadnjem srečanju pri Pahorju dosegli načelen dogovor glede sprememb volilne zakonodaje z ukinitvijo volilnih okrajev in uvedbo relativnega neobveznega prednostnega glasu, pa jim bo Pahor, kot je povedal za Radio Slovenija, na petkovem srečanju predlagal, da se DZ najprej loti sprememb območij volilnih okrajev.

Ustavni pravniki, s katerimi se je med pogajanji posvetoval Pahor, so namreč ocenili, da je uvedba relativnega prednostnega glasu ukrep, ki sicer gre v smer povečanja odločanja volivcev na izbiro poslancev, vendar predstavlja povečano tveganje za nove ustavne pritožbe. Medtem pa DZ še vedno ne bi spremenil meja okrajev, kar mu je naložilo ustavno sodišče, je dodal Pahor.

Čim prej dobiti osnutek zakona, ki bo spreminjal meje okrajev

Zato bo v petek predlagal, da čim prej dobijo na mizo osnutek zakona, ki bo spreminjal meje okrajev. Predlog bi v DZ vložili s podpisi poslancev in o njem čim prej odločili, je povedal. Ministrstvo za javno upravo naj bi sicer predlog pripravilo do konca avgusta.

Ob tem je Pahor opozoril, da tudi pri spreminjanju območij okrajev poslanska večina ni vnaprej zagotovljena in da utegne predlog naleteti na kritike in odklanjanje pri nekaterih poslanskih skupinah in poslancih.

S spremembo okrajev bi zadostili ustavni odločbi in naredili "osnovno domačo nalogo", je ocenil Pahor, a dodal, da s tem volivci ne bodo imeli kakšnega večjega vpliva na izbiro poslancev. Foto: STA

Bi pa s spremembo okrajev zadostili ustavni odločbi in naredili "osnovno domačo nalogo", je ocenil Pahor, a dodal, da s tem volivci ne bodo imeli kakšnega večjega vpliva na izbiro poslancev.

Priti do uvedbe preferenčnega glasu

Zato si želi, da bi tudi po spremembi meja okrajev nadaljevali pogovore in prišli do uvedbe preferenčnega glasu. Sam je sicer naklonjen uvedbi absolutnega preferenčnega glasu, a se je po njegovih besedah žal izkazalo, da ta smer ne uživa zadostne podpore in se ji morajo odreči. Tako bi v nadaljevanju pogovorov preverili, ali vendarle obstaja zadostna večina za spremembe, za katere bi tudi ustavni pravniki ocenili, da bi bila možnost ustavnega izpodbijanja zelo majhna.

Pahor bi se namreč najbolj bal situacije, da bi prišlo do predčasnih ali rednih volitev brez sprememb volilne zakonodaje in bi se potem začela "kolosalna debata, velik prepir o tem, ali so volitve sploh poštene". Brez poštenih, demokratičnih volitev, ki bodo ustavno nesporne, namreč sploh nimamo demokratičnega sistema, je še opozoril predsednik republike.

Preberite še: