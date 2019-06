Stranke usklajene: tako naj bi po novem volili poslance

V tretjem krogu pogajanj pri predsedniku države Borutu Pahorju so parlamentarne stranke dosegle načelen dogovor glede sprememb volilne zakonodaje o volitvah v DZ. Dogovor bodo zdaj obravnavale poslanske skupine, sredi julija pa bodo o njem odločali predsedniki parlamentarnih strank in vodje poslanskih skupin. Nova pravila mora nato z absolutno večino sprejeti državni zbor.

Spremembe volilnega sistema mora DZ pripraviti na podlagi odločbe ustavnega sodišča, ki je zahtevalo zagotovitev enakosti volilne pravice za vse. Ustavni sodniki so namreč decembra lani ugotovili, da je 4. člen zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v DZ, ki določa območja volilnih okrajev, v neskladju z ustavo. Državni zbor mora neskladje odpraviti v dveh letih, torej do decembra 2020, piše STA.

Danes dogovorjene spremembe bi pomenile doslednejšo izvedbo zahteve 80. člena ustave po odločilnem vplivu volivcev na dodelitev mandatov kandidatom in hkrati uveljavitev odločbe ustavnega sodišča, so sporočili iz kabineta predsednika republike.

Kakšne spremembe nas čakajo:



2. volivci glasujejo o celotni listi kandidatov na ravni volilne enote, na kateri mora biti toliko kandidatov, kot jih volijo,



3. uvede se relativni neobvezni prednostni glas, kar pomeni, da volivci glasujejo za listo kandidatov, lahko pa na tej listi dodelijo tudi prednostni glas enemu od kandidatov,



V pogajanjih je bilo sicer izraženih nekaj zadržkov glede uveljavitve domicilnega principa, višine praga upoštevanja prednostnega glasu in glede obveznosti predlaganja polnih kandidatnih list.

Spremembe tudi pri izvolitvi manjšinskih poslancev

Novela na predlog poslancev narodnosti vsebuje spremembo volilnega sistema poslancev avtohtonih narodnih skupnosti v smeri enokrožnega večinskega volilnega sistema, ki so jo navzoči večinsko podprli.

Dokončna odločitev bo znana sredi julija

Prisotni pri predsedniku Pahorju so se dogovorili, da bodo dokončno odločitev o vsebini in nadaljnjih korakih sprejeli predsedniki parlamentarnih strank in vodje poslanskih skupin na delovnem kosilu pri predsedniku republike 12. julija. Istočasno se do septembra pripravlja tudi predlog sprememb območij volilnih okrajev.