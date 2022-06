Kaja Širok odhaja h Golobu: Vabila predsednika vlade se ne odkloni

Glej glej lažnive kljukce iz Nove Gorice:

- ko sem to objavil pred dvema dnevoma, so hiteli zatrjevati, da moje navedbe ne držijo.

- no, danes tudi uradno, seveda držijo. ⬇️

A še vedno ni jasno, da so moje informacije praviloma vedno točne, ter vedno korak pred drugimi … https://t.co/ibdmm8t7NF pic.twitter.com/F9cCtZzX6a