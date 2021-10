Kaj se je zgodilo z medvedom, ki se je sprehajal po kočevskih ulicah?

V sredini oktobra so prebivalci Kočevja in okoliških naselij večkrat poročali o medvedu, ki zahaja v mesto in strnjena naselja. Na podlagi ocene Zavoda za gozdove Slovenije, da bi medved lahko predstavljal grožnjo za življenje in zdravje ljudi, so ga pred kratkim odstrelili, so potrdili na ministrstvu za okolje in prostor.

Kot pojasnjujejo na ministrstvu, so v sredini oktobra prejeli več klicev na številki 112 in 113 o prisotnosti manjšega rjavega medveda na različnih lokacijah v mestu Kočevje. Po oceni, da bi medved lahko predstavljal grožnjo za življenje in zdravje ljudi, je zavod za gozdove izdal ustno odločbo za odvzem medveda iz narave.

Za odstrel medveda morajo biti izpolnjeni trije pogoji

Rjavi medved je z zakonom o ohranjanju narave in uredbo o zavarovanih prosto živečih vrstah zavarovana živalska vrsta. Za izvajanje zakonodaje na tem področju je odgovorno ministrstvo za okolje in prostor, ki lahko na podlagi prijave ali po uradni dolžnosti izda dovoljenje za njegov odvzem iz narave, za kar pa morajo biti izpolnjeni trije pogoji: da ni druge zadovoljive možnosti, da odvzem ne škoduje ohranitvi ugodnega stanja populacije ter da gre za zagotavljanje zdravja in varnosti ljudi, pojasnjujejo na ministrstvu. Pred izdajo odločbe mora ministrstvo pridobiti strokovno mnenje zavoda za gozdove.

Letno izdajo približno 20 odločb

V letih od 2010 do 2020 je bilo po podatkih ministrstva po uradni dolžnosti letno povprečno izdanih 20 odločb za odstrel medveda zaradi zagotavljanja zdravja in varnosti ljudi. V vseh primerih je šlo za medvede, ki so prihajali v naselja, kjer so si iskali hrano, in za katere je zavod za gozdove predhodno presodil, da sta ogrožena življenje in varnost ljudi, so za STA še navedli na ministrstvu.