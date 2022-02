Kaj se je včeraj zvečer zgodilo pred državnim zborom?

Včeraj zvečer so policisti obravnavali dogodek, v katerem je 25-letna ženska prišla do vhoda v stavbo državnega zbora in hotela vstopiti vanjo, nato pa kršila javni red in udarjala po vratih.

Žensko, ki je imela pri sebi nevaren predmet, so policisti prijeli. V nadaljevanju postopka so jo predali v oskrbo zdravstvenemu osebju in ostaja na zdravljenju. Po prvih podatkih je imela pri sebi plastično imitacijo pištole. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka in vodijo prekrškovni postopek, ki še ni končan, so zapisali pri policiji.