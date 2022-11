Kaj se dogaja v Sloveniji? To kažejo zadnje številke.

V petek so ob 703 PCR-testih in 5.069 hitrih antigenskih testih v Sloveniji potrdili 1.090 okužb s koronavirusom, kažejo podatki sledilnika za covid-19, ki jih ta pridobi z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Za primerjavo: to je 147 okužb več kot prejšnji petek, ko so v Sloveniji potrdili 943 primerov okužbe. Spet je višje tudi število aktivnih primerov okužbe.