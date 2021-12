Kaj je predsednik vrhovnega sodišča glede Masleše zamolčal sodnemu svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodni svet se bo s pojasnilom predsednika vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča seznanil na prvi naslednji seji 6. 1. 2022. Po seznanitvi s pojasnilom se bodo člani sodnega sveta odločili, ali bodo v tej zvezi sprejeli morebitno stališče, so nam sporočili iz sodnega sveta.

"Sodni svet v okviru skrbi za javni ugled sodstva skladno s prvim odstavkom 2. člena zakona o sodnem svetu poudarja pomen načela transparentnosti delovanja sodstva, v okviru katerega je sodna uprava dolžna posredovati zainteresirani javnosti vse pomembne informacije o dejstvih, ki se nanašajo na opravljanje sodniške funkcije. Način komunikacije sodne uprave Vrhovnega sodišča RS v objavi na Twitter računu z dne 6. 12. 2021 Sodni svet ocenjuje kot neustrezen in neprimeren."

Tako se je sodni svet odzval za tvit vrhovnega sodišča, kjer so zapisali:

Vprašanje obstoja diplom sodnikov je, upoštevajoč zakonsko predpisan postopek izvolitve, v katerem se presoja izpolnjevanje pogojev za zasedbo sodniškega mesta, odveč. Vrhovni sodnik bo glede zapisanih neresnic vložil tožbo. Znesek odškodnine bo nakazal v dobrodelne namene. — Vrhovno sodišče Republike Slovenije (@vrhovno) December 6, 2021

Na stališče sodnega sveta se je nato odzval predsednik vrhovnega sodišča, ki je med drugim zapisal:

"V zvezi z vašim stališčem o (ne)primernosti vsebine komunikacije glede vložene tožbe in namembnosti morebitne prisojene odškodnine v tem primeru pa dodajamo, da je bila v tem delu povzeta in z njegovim soglasjem objavljena izjava sodnika Masleše, kar zaradi omejenosti števila znakov pri sporočanju na družbenem omrežju morebiti ni bilo dovolj razvidno."

Ne le prek Twitterja, grozili so tudi po elektronski pošti

A Florjančič je pri tem zamolčal, da vrhovno sodišče na tak način ni komuniciralo le prek Twitterju, pač pa tudi neposredno z novinarji. Namesto odgovorov na naša novinarska vprašanja so nam namreč poslali naslednje sporočilo:

"Vezano na vprašanja glede diplome vrhovnega sodnika Masleše sporočamo, da je vprašanje obstoja diplom sodnikov, upoštevajoč zakonsko predpisan postopek izvolitve, v katerem se presoja izpolnjevanje pogojev za zasedbo sodniškega mesta, odveč. Tako bo omenjeni vrhovni sodnik glede neresnic vložil tožbo, znesek odškodnine pa bo nakazal v dobrodelne namene."

Pri tem velja poudariti, da se je tudi sodni svet opredelil zgolj do komuniciranja vrhovnega sodišča prek Twitterja, ne pa tudi do sporočila, ki ga je vrhovno sodišče namesto odgovorov na novinarska vprašanja poslalo našemu spletnemu portalu.

Sodni svet bo Florjančičev odziv obravnaval po praznikih

"Sodni svet je pojasnilo predsednika vrhovnega sodišča RS mag. Damijana Florjančiča, na katerega se sklicujete v vašem vprašanju, prejel 20. 12. 2021 in se bo z njim seznanil na prvi naslednji seji 6. 1. 2022. Po seznanitvi s pojasnilom se bodo člani Sodnega sveta odločili, ali bodo v tej zvezi sprejeli morebitno stališče," so nam sporočili iz sodnega sveta.

Vrhovno sodišče spet molči

Vrhovno sodišče nam na vprašanji:



- zakaj so nam poslali elektronsko sporočilo z enako vsebino, kot so jo objavili na Twitterju, čeprav v elektronskih sporočilih ni omejitve znakov, in

- kako predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič z vidika svojega odziva na stališče sodnega sveta komentira elektronsko sporočilo, ki so nam ga poslali z vrhovnega sodišča,

ni odgovorilo.

"Menimo, da je bilo na vsa vaša vprašanja že odgovorjeno, zato ni potrebe po dodatnih pojasnilih," so zapisali.

Ključna vprašanja, na katera še vedno ni odgovora

Medtem javnost še vedno ni dobila odgovorov na naslednja vprašanja glede Masleševe izobrazbe:



- Zakaj na diplomi vrhovnega sodnika Branka Masleše, ki jo je objavilo vrhovno sodišče, ni nobenega pečata?



- Katere obveznosti je moral gospod Masleša izpolniti, da se mu je priznal pravosodni izpit?



- Ali je del teh obveznosti opravil tudi v okviru služenja vojaškega roka? Če da, katere?

"Glede vprašanja dokumentov izpostavljamo, da Vrhovno sodišče ni tisto, ki vodi izbirni postopek, v konkretnem primeru pa razpolagamo s kopijo dokumentov. Na ostali dve vprašanji vam vsebinskega odgovora ne moremo ponuditi, saj ne gre za vsebino, ki je v pristojnosti Vrhovnega sodišča. Predlagamo, da se z vprašanji obrnete na pristojne institucije, denimo Sodni svet ali podobno," pravijo na vrhovnem sodišču.

Zakon za SRS določal dve leti pripravništva

Spletni portal prava.si je medtem objavil zakon iz nekdanje Socialistične republike Slovenije, v katerem je zapisano, da smejo pravosodni izpit opravljati tisti, ki so kot diplomirani pravniki najmanj dve leti opravljali pravniško delo pri sodišču.

Masleša je namreč pravosodni izpit, ki ga je sicer, enako kot diplomo, opravil v Sarajevu, končal manj kot leto dni po zaključku študija.

Spodaj si poglejte Masleševo diplomo in potrdilo o pravosodnem izpitu.