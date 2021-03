Kaj je Kustečeva povedala pred zaprtjem šol

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec se je v nagovoru pred zaprtjem šol zahvalila vsem, ki v teh časih razumejo ter odločno, s potrpljenjem in strpnostjo, predvsem pa s človeško občutljivostjo pomagajo drug drugemu. "Obvarujmo svoje in zdravje vseh svojih najbližjih in najdražjih," je pozvala.

"Te dni, ko epidemiološka slika v državi žal še zdaleč ni tako pozitivna, kot bi si želeli, smo na predlog stroke tudi na polju vzgoje, izobraževanja in športa sprejeli nujne ukrepe, s katerimi lahko zagotovimo zmanjšanje stikov ter s tem sami preprečimo nadaljnje širjenja virusa," je spomnila ministrica v nagovoru, objavljenem na spletni strani ministrstva, piše STA.

Zato bo od četrtka do konca naslednjega tedna pouk potekal na daljavo, zagotovljeno bo nujno varstvo otrok in šolarjev v prvih treh razredih ter treningi in morebitne velike tekme vrhunskih športnic in športnikov.

Zahvala vsem, ki spoštujejo ukrepe

Zahvalila se je vsem zaposlenim, šolajočim, športnikom, staršem in delodajalcem, ker razumejo in spoštujejo ukrepe ter prizadevanja za zajezitev epidemije. "Naš skupni odziv v danem trenutku je izjemno pomemben za vse. Da bomo lahko na čim bolj običajen način po prazničnem tednu nadaljevali delo v šolskih klopeh, na športnih igriščih. Da se bomo s pomočjo čim hitrejše precepljenosti in ob doslednem spoštovanju vseh zaščitnih ukrepov vrnili k prijaznejšemu življenju," je zapisala.

Zaželela je tudi mirne velikonočne praznike. "Ostanite v krogu svojih najdražjih. Naj vam in nam vsem skupaj pomlad prinese prepotrebne toplote in topline, optimizma," je zapisala.