Kaj bodo otroci v šolah in vrtcih jedli na stavkovno sredo?

Starši, ki bodo kljub stavkovni sredi svoje otroke odpeljali v varstvo v šolo oziroma vrtec, se sprašujejo, kaj bodo otroci tisti dan jedli. Stavki se namreč pridružujejo zaposleni v vrtčevskih in šolskih kuhinjah, vendar glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) Branimir Štrukelj miri. Otroci bodo dobili vsaj sendviče, ali pa jim bodo, kot se je plastično izrazil, na kruh namazali maslo in marmelado.

Foto: Getty Images

Nekaj dni pred stavko se je na liniji sindikat - vlada še nekoliko zaostrilo. V Svizu pravijo, da je pravica do stavke zagotovljena s stavko, za zaposlene v vzgoji in izobraževanju pa noben zakon ne opredeljuje, da morajo kljub stavki zagotavljati neki minimalen delovni proces, kot je to recimo določeno za policiste.

A ministrstvo za izobraževanje je te dni poslalo okrožnico, naj vzgojno-izobraževalni zavodi ostanejo odprti in otrokom zagotavljajo varstvo. To je sindikaliste dvignilo na noge, češ da imajo pravico do prekinitve dela v celoti, in zahtevali so preklic okrožnice.

Štrukelj si želi, da bi stavkajoči prišli na shod, a za otroke bo varstvo poskrbljeno, zagotavlja. Foto: Bojan Puhek

Kljub temu bodo v šolah in vrtcih zagotovili varstvo, nam je danes povedal Štrukelj. Veliko stavkajočih bo odšlo na shod v Ljubljano, a bodo v ustanovah vseeno ostale stavkovne straže, ki bodo prostovoljno poskrbele za otroke, je razložil.

Otrokom, ki bodo tam v varstvu, bodo zagotovili "bolj preprosto prehrano" se je izrazil glavni tajnik Sviza. To bo večinoma suha hrana, recimo sendviči.

Ljubljanski vrtec Jelka bo odprt kot vsak drug dan

Popolnoma enako prehrano kot vsak drug dan pa bodo dobili otroci, ki obiskujejo bežigrajski vrtec Jelka. Govorili smo z ravnateljico Nado Verbič, ki nam je razložila, da se je vsaj dobra tretjina zaposlenih odločila, da ne stavka, zato bo vrtec normalno odprt.

Malčke je namreč težko le varovati, saj potrebujejo pogovor, z njimi se je treba igrati in posredovati, če se otroci med seboj prepirajo, je razložila.

Zato bodo tisti, ki ne bodo stavkali, opravljali svoje redne delovne obveznosti. Konec koncev starši dnevni program tudi plačujejo, je dodala. Tudi nekatere kuharice bodo normalno delale in otroci bodo dobili kuhano hrano.

Poklicali smo še v ljubljansko osnovno šolo Karla Destovnika - Kajuha. Namestnica sindikalne predstavnice Mojca Strmšek je povedala, da bodo delovali v skladu z okrožnico, kar pomeni, da bo šola sicer zaprta, a bo varstvo zagotovljeno. O tem so starši tudi že obveščeni, je dodala. Prav tako bodo poskrbeli za prehrano otrok, je dodala. Ali bodo dobili topel obrok ali ne, pa se bodo še dogovorili.

V vrtcu Jelka bo dan potekal kot običajno, tudi kuhinja bo delala. (Fotografija je simbolična.) Foto: Thinkstock

Neuradno smo slišali, da naj bi sindikalisti pritiskali na vodstva šol in vrtcev, da bi to na stavkovno sredo ostali zaprti, a Štrukelj to odločno zanika. Pravi, da gre morda za napačno interpretacijo njihovih sporočil šolam in vrtcem. "Mi smo le opozorili na našo ustavno pravico, da stavka ni omejena in da z nobenim zakonom ni predviden minimalni delovni proces," nam je še povedal.

In kot je razkril, se dogaja prav obratno. S približno 10 ali 20 šolami in vrtci imajo težave, saj ravnatelji zaposlenim preprečujejo stavko in odhod na protestni shod. Za katere ustanove gre, ni želel govoriti. Če bo v sredo kateremu od zaposlenih v vzgoji in izobraževanju kršena pravica do stavke, bodo o tem obvestili policijo, je napovedal.