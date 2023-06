Kaj bi od vas radi ti jumbo plakati?

V Ljubljani so se pojavili veliki oglasni panoji, ki obljubljajo denarne nagrade mimoidočim, ki bi skenirali QR-kodo in vpisali številko transakcijskega računa ter PIN in CVC-številko bančne kartice. Čeprav strokovnjaki za varnost na spletu takšno početje močno odsvetujejo, smo za vas tvegali in kliknili na povezavo.

Povezava na velikih oglasnih panojih, ki obljubljajo na primer vrnitev dohodnine v višini 1736,58 evra ali denarno nagrado 2.500 evrov za najhitrejše, vodi do spletne strani pazi.se, nastale v okviru projekta Združenja bank Slovenije.

Ne gre torej za prevaro, temveč ravno obratno – za projekt ozaveščanja ljudi na področju spletnih prevar, med katerimi so najpogostejše ribarjenje za gesli spletne in mobilne banke, podatki kreditnih kartic, elektronske pošte ali družbenih omrežij, različne investicijske, kreditne in ljubezenske prevare, telefonske prevare, s katerimi spletni goljufi skušajo pridobiti oddaljen dostop do računalnika, in podobno.

V Združenju bank Slovenije svetujejo, da se pred spletnimi prevarami ljudje zaščitijo, tako da:



– natančno preberejo vsako prejeto sporočilo,

– z nikomer ne delijo osebnih podatkov, gesel za dostop do katerihkoli računov in aplikacij ali bančnega računa,

– na družbenih omrežjih ne razkrivajo svojega naslova, datuma rojstva, davčne in telefonske številke ter številke bančnega računa,

– uporabljajo kompleksna gesla, ki jih je težko uganiti,

– so pozorni na dejanskega pošiljatelja sporočila in

– ne nasedajo velikim obljubam.