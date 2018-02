Juncker: S Plenkovićem se vedno znova zaljubiva

Da do Hrvaške nima nevtralnega odnosa, da se Hrvaška obnaša zgledno in da resno jemlje svoje evropske zaveze ter da ni večjih nians med stališči komisije in Hrvaške, je še poudaril Juncker v uvodnem nagovoru poleg sporočila o zaljubljenosti v duhu valentinovega.

Hrvaški premier je izpostavil hrvaške načrte za vstop v schengen in območje evra ter zatrdil, da bo Hrvaška pomagala sosedam pri njihovih prizadevanjih, da postanejo članice EU. "Odprti bomo, solidarni," je obljubil.

Glede arbitražne odločbe nič novega

Ne Juncker ne Plenković nista v uvodnih nagovorih na novinarski konferenci omenila vprašanja arbitražne odločbe o meji med Slovenijo in Hrvaško. Na hrvaško vprašanje o tem, ali je kaj novega v povezavi z vprašanjem arbitraže, pa sta oba v glavnem ponovila že slišana stališča.

Juncker je dejal, da je v skladu s svojim značajem zelo previden, ko gre za to vprašanje, in spomnil, da je pred dvema tednoma v Evropskem parlamentu v Strasbourgu dejal, da je treba vsa odprta vprašanja na Zahodnem Balkanu rešiti, preden se države v regiji pridružijo uniji.

Ob tem je Juncker v povezavi z vprašanjem meje med Slovenijo in Hrvaško ponovil, da komisija želi pomagati, ter da ne bodo rekli, da ima prav Slovenija ali da ima prav Hrvaška. "Pomagati želimo, da se to vprašanje reši, in mislim, da bomo to uspeli storiti," je dejal. Da je komisija v sporu že ponudila pomoč, a nobena država še ni posegla po njej, je dejal tudi na zasedanju Evropskega parlamenta.

Slovenski zunanji minister Karl Erjavec je v odzivu na besede predsednika komisije dejal, da pri uresničevanju arbitražne odločbe ne gre za politično vprašanje, kot bi želel prikazati Juncker, temveč pravno. Prav zato bo Slovenija Hrvaško tožila pred Sodiščem EU, je dodal po poročanju TV Slovenija.

Plenković: Hrvaška je pripravljena na iskanje rešitve

Plenković pa je izpostavil, da danes na sestanku s celotnim kolegijem to ni bila tema in da so bili osredotočeni na druge stvari, a dodal, da lahko ponovi jasna hrvaška stališča, ki jih je tudi prenesel v dvostranskem pogovoru z Junckerjem.

Hrvaška je pripravljena na iskanje rešitve, pri čemer ni realno pričakovati, da bi lahko kar tako sprejela arbitražno odločbo, je ponovil hrvaški premier. Ob tem je ocenil, da je njihov predlog odličen za dosego dogovora ter da bi lahko zadovoljil tako Slovenijo kot Hrvaško.

Hrvaški premier je še izpostavil, da enostranski koraki niso dobri in da je sploh najslabše prenašanje problema med državama na državljane, ki ga obžaluje. Izpostavil je kazni ribičem in pojasnil, da je Hrvaška ukrepala za zaščito nacionalnih interesov, a se ne počuti dobro.

Plenković Cerarja pozval k dialogu

Plenković je ob tem tudi znova pozval slovenskega kolega Mira Cerarja k dialogu. "Pozivam še enkrat ob podpori Junckerja kolega Cerarja, da se usedemo z ekipama in poskušamo najti rešitev, ki bo dobra za Hrvaško in Slovenijo," je pozval.

Foto: STA Plenković se je danes udeležil delovnega kosila kolegija komisije, nato pa je imel dvostransko srečanje z Junckerjem. Po bilaterali sta imela skupno novinarsko konferenco, na kateri slovenski novinarji niso dobili priložnosti za vprašanje.

Pred pogovori na sedežu komisije Berlaymont se je Plenković sestal tudi s predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom, ki je po srečanju tvitnil, da so bila to posvetovanja pred neformalnim vrhom unije prihodnji teden.

V Tuskovi tiskovni službi so še sporočili, da je na koncu srečanja Plenković odprl tudi slovensko-hrvaško vprašanje meje, a na nadaljnja vprašanja v povezavi s to temo ni bilo odgovorov.