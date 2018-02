Juncker: Spor o meji je treba rešiti na dvostranski ravni

Juncker je danes v Evropskem parlamentu znova pozval k rešitvi spora o meji med Slovenijo in Hrvaško. "Gre za dvostranski problem, a tudi problem EU. Nujno ga je treba rešiti na dvostranski ravni," je poudaril. Dodal je, da je komisija v sporu ponudila pomoč, a nobena država še ni posegla po njej.

Juncker je v nastopu v Strasbourgu zagotovil, da nobena država z Zahodnega Balkana ne bo več vstopila v EU, ne da bi pred tem rešila vse težave z mejami. "Igrice, da bomo te težave rešili, ko bomo vstopili v EU, ne bo več. Z mano ne več," je bil oster.

.@JunckerEU on #FutureOfEurope w/ @AndrejPlenkovic: “#Croatia an example and an inspiration for EU, MFF amounts to follow agreed objectives, W. Balkans to sort out all disputes before EU enlargement, spitzenkandidat is about democracy, not incompatible with transnational lists. “ pic.twitter.com/6XppPJ6pmo — Margaritis Schinas (@MargSchinas) February 6, 2018

"Hrvaška in Slovenija sta odgovorni za ta problem, rešiti morata ta problem," je ponovil Juncker po govoru hrvaškega premierja Andreja Plenkovića o prihodnosti EU.

Hrvaški premier: Slovenija je prijateljica Hrvaške

Plenković se sicer spora o meji s Slovenijo v govoru pred evropskimi poslanci ni dotaknil, se je pa kasneje odzval na pripombe v razpravi. Poudaril je, da je Slovenija prijateljica Hrvaške in da doslej nista imeli konfliktov, kar je redkost v regiji.

"Moja vlada je odprta in pripravljena na rešitev na način, ki bi bo koristila obema državama," je dejal in dodal, da je to predlagal tudi slovenskemu premierju Miru Cerarju. Po njegovem mnenju je zdaj trenutek, ko imamo priložnost za to.

Plenković ne želi enostranskih potez

Spomnil je, da se je Hrvaška umaknila iz arbitražnega procesa. "Zdaj moramo najti kompromis, s katerim bi bili zadovoljni obe državi. Na to smo pripravljeni, a ne morem zamižati in reči, da je bilo vse v redu," je dejal. Zavzel se je tudi za to, da problema med državama ne bi prenašali na državljane, konkretno na ribiče.

"Z nekaj potrpežljivosti, s kančkom razuma in brez enostranskih potez, ki bi povzročale napetosti, lahko najdemo rešitev," je dejal Plenković in nadaljeval, da je tudi med drugimi državami članicami veliko nerešenih dvostranskih vprašanj, ki nikoli ne pridejo na mizo Evropskega sveta.

Premier Plenković se bo sešel tudi s predsednikom Evropskega parlamenta Antoniom Tajanijem in generalnim sekretarjem Sveta Evrope Thorbjornom Jaglandom. Foto: STA

Mejnega spora so se v razpravi dotaknili tudi drugi evroposlanci

Spor med Slovenijo in Hrvaško je v začetku dopoldanske razprave s Plenkovićem omenil tudi socialdemokrat Josef Weidenholzer (S&D), ki je pozval Hrvaško, naj spoštuje arbitražo.

Vodja liberalcev (Alde) Guy Verhofstadt pa je izrazil upanje, da bosta Hrvaška in Slovenija po pospešenem postopku našli izhod iz spora ob spoštovanju arbitražne razsodbe.

Na Junckerjevo izjavo se je odzval tudi premier Cerar

Na novinarski konferenci s predstavniki držav Beneluxa se je na današnjo izjavo predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckerja odzval tudi slovenski premier Miro Cerar, ki meni, da vprašanje meje s Hrvaško ne sodi več v okvir dvostranskega reševanja. Če Hrvaška sodbe ne bo implementirala, bo Slovenija prisiljena uporabiti pravna sredstva, je dodal.

"Arbitražna razsodba je dokončna, zavezujoča za obe državi in predstavlja mednarodno pravno obvezo za Slovenijo in Hrvaško, da jo izvršita," je premier Miro Cerar ponovil stališče Slovenije. Foto: Matej Leskovšek

Poudaril je, da je odločitev arbitražnega sodišča vpeta tudi v evropsko pravo oziroma pravo EU. "Zato je Hrvaška, ker še ni implementirala odločbe in ker je ne želi implementirati, tudi kršiteljica prava EU in če v kratkem ne bo prišlo do spremembe stališča na hrvaški strani, bo Slovenija prisiljena uporabiti pravna sredstva," je dodal premier.

Spomnil je še, da so vprašanje meje neuspešno dvostransko reševali 20 let, Hrvaški pa je bilo kot pogoj za vstop v EU postavljeno, da bo spoštovala odločitev arbitražnega sodišča.