Jevšek uspešno skozi sito pristojnih odborov DZ

Kandidat za ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je s svojo predstavitvijo prepričal odbora za gospodarstvo in za zadeve EU. Njegovo predstavitev je kot ustrezno ocenilo devet članov odbora za gospodarstvo in osem članov odbora za zadeve EU, noben ni glasoval proti.