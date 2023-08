Jeseničnikova zapušča Moskvo. Bo Slovenija ostala brez edine dopisnice v Rusiji?

Dopisnica RTV Slovenija v Moskvi Vlasta Jeseničnik, sicer edina slovenska dopisnica v Rusiji, se konec avgusta vrača v Slovenijo, nadomestil pa je za zdaj ne bo nihče. Odločitev glede nadaljnje usode dopisništva v Moskvi bo predvidoma znana do konca leta, so za Siol.net sporočili iz službe za komuniciranje RTV Slovenija.

Moskovski dopisnici RTV Slovenija Vlasti Jeseničnik se 31. avgusta izteče štiriletni mandat, ki ga je lansko leto podaljšala še za eno leto. Špekuliralo se je celo, da naj bi Jeseničnikova, če bi vodstvo RTV Slovenija želelo ohraniti dopisništvo v Moskvi, pristala še na enoletno podaljšanje mandata, a se to očitno ne bo zgodilo, saj se konec avgusta vrača v Slovenijo.

Med invazijo Rusije na Ukrajino je morala prekiniti poročanje

Vlasta Jeseničnik je sodelavka RTV od leta 1989. Od leta 1991 je zaposlena v zunanjepolitični redakciji, dolga leta pa je bila dopisnica. Prvič je odšla za dopisnico v Moskvi leta 1996. Tam je ostala do 2005. Bila je tudi vojna poročevalka iz Afganistana, za kar je bila leta 2001 izbrana za Slovenko leta in dobila nagrado Društva novinarjev Slovenija.

Od 2005 je dva štiriletna mandata poročala iz Združenih držav Amerike, potem pa se je znova vrnila v Moskvo, kjer je opravila še dva mandata plus dodatno leto dopisništva.

V svoji dolgoletni in obsežni dopisniški karieri je poročala iz Čečenije, bila priča grozoviti drami v beslanski šoli, ko so čečenski teroristi ubili več kot 150 otrok, kot edina Slovenka je vstopila v ameriško vojaško oporišče Guantanamo na Kubi, v katerem so zaprti teroristi, poročala je neposredno z bojišč v Afganistanu, za konec pa iz Rusije, ki je pred natanko letom in pol izvedla invazijo na Ukrajino.

Marca 2022 je morala svoje delo poročevalke iz Moskve začasno prekiniti, saj je Rusija med invazijo na Ukrajino sprejela zakonodajo, ki je novinarjem, ki naj bi s poročanjem o vojni "širili dezinformacije", zagrozila z večletno zaporno kaznijo.

Kakšna bo prihodnost dopisništva RTV Slovenija v Moskvi?

Za dopisniško mesto v Moskvi so na RTV Slovenija sicer objavili dva razpisa, ki pa nista bila uspešna, ker se za položaj ni prijavil noben kandidat z ustreznimi kvalifikacijami. Kakšna bo prihodnost dopisništva v Moskvi, naj bi bilo predvidoma znano do konca leta, ob tem pa v službi za komuniciranje RTV Slovenija poudarjajo, da dopisniška mreža v tujini pa ostaja nespremenjena.

Reorganizacija dopisniške mreže RTV Slovenija je bila pod prejšnjim vodstvom kar nekaj časa v zraku, še posebej, ko se je dolgoletna z Bližnjega vzhoda Karmen Švegl preselila v Bangkok. Zdaj že bivši generalni direktor zavoda Andrej Grah Whatmough je junija lani programskemu svetu celo formalno predlagal ukinitev dopisništev v Moskvi, Berlinu, Rimu in enega mesta v Bruslju, a do tega potem ni prišlo.

Za ukinitev dopisništva v Moskvi naj bi si po naših informacijah še posebej prizadeval zdaj prav tako že bivši direktor TV Slovenija Uroš Urbanija. Na koncu naj bi bil dosežen dogovor, da se sicer dopisniško mesto ohrani, a iz Moskve preseli v ukrajinsko prestolnico Kijev. Toda doslej za uresničitev teh načrtov ni bilo storjenega praktično nič. Kaj bo dejansko sledilo, bo verjetno treba počakati na odločitev novega vodstva RTV Slovenija.