Je zmanjkalo mleka, moke ali olja? Tu je Petrol eShop!

Oglasno sporočilo

Petrolova spletna trgovina eShop je hitro postala zanimiva nakupovalna možnost za vse, ki se želijo izogniti obisku trgovine ali pa ne morejo zapustiti svojih domov. In če so v spletni trgovini pred izbruhom koronavirusa prodajali izdelke za avtomobil, dom in vrt, je danes slika drugačna.

Dolge čakalne vrste, nedosegljive spletne strani in čakanje na naslednje dostavno okno. Tako smo vsakdanje nakupe, izogibajoč se fizičnim trgovinam, v prvih dneh samoizolacije prenašali na splet. Na naše potrebe so se na Petrolu v času epidemije odzvali z dopolnitvijo ponudbe svoje spletne trgovine Petrol eShop, ki po novem vključuje še hrano in izdelke za vsakdanjo rabo.

Dostava do vrat

V spletni trgovini Petrol eShop so v Petrolu pred pričetkom krize večinoma prodajali izdelke za avtomobil, dom in vrt, po novem pa v njihovi ponudbi najdete še hrano in pijačo.

Izdelke, ki so na voljo v spletni prodaji, so namreč razširili v skladu z zahtevami kupcev, pojasnjujejo v podjetju, saj so ti povpraševali po mleku, moki, sladkorju, testeninah, kavi in konzervirani hrani, pa tudi po robčkih za razkuževanje, razkužilih za roke, toaletnem papirju, čistilih in izdelkih za osebno nego.

Lažji vsakdanji opravki

Petrol eShop je tako hitro postal zanimiva nakupovalna možnost za vse, ki se želijo izogniti obisku trgovine ali pa ne morejo zapustiti svojih domov. V Petrolu se kljub motnjam v oskrbovalni verigi trudijo, da naročeno uporabnikom v roku od treh do petih dni dostavijo do vrat njihovega doma – in to povsod v Sloveniji, ne samo v mestnih središčih.

V podjetju pravijo, da so prodaje veseli, da pa jih še bolj veseli dejstvo, da ljudem s spletnim nakupom poenostavljajo vsakdanje opravke, ki smo jih še do nedavnega imeli za samoumevne.

Naročnik oglasnega sporočila je Petrol d.d.