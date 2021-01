Je to rešitev, ki jo čakamo že vrsto let?

Stanovanja bi JNS najemala na trgu in jih oddajala v najem. S tem bi lastnike stanovanj razbremenila vseh poslov in tveganj, povezanih z oddajo, dolgoročno pa jim bo zagotavljala prejemanje rednih dohodkov. S tem želijo na ministrstvu za okolje in prostor k oddajanju stanovanj spodbuditi tudi tiste lastnike praznih stanovanj, ki imajo zadržke glede tveganj, ki jih oddaja stanovanj prinaša.

✓ Več sredstev za stanovanjske sklade

✓ Aktivacija praznih stanovanj

✓ Vzdržna stanovanjska politika



Z novelo Stanovanjskega zakona uresničujemo zaveze koalicijske pogodbe, da bomo zagotovili več javnih najemnih stanovanj, ki bodo na voljo mladim družinam in starejšim.



Med temeljnimi novostmi, ki bodo po oceni vlade zaustavile krčenje števila javnih najemnih stanovanj in omogočile pridobivanje novih, so izpostavili še omogočeno višje zadolževanje stanovanjskih skladov, uskladitev višine neprofitne najemnine ter prilagoditev sistema subvencioniranja, ki bo zaščitil socialno ogrožena gospodinjstva.

Bistvene predlagane spremembe in dopolnitve zakona so uskladitev neprofitne najemnine - postopno uskladitev vrednosti točke z obstoječe vrednosti 2,63 evra na novo vrednost 3,50 evra v triletnem obdobju, prilagoditev sistema subvencioniranja najemnine za zaščito socialno ranljivih ob uskladitvi neprofitne najemnine, izvajanje javnega najema stanovanj, obvezni ločeni fiduciarni računi za rezervni sklad vsake večstanovanjske stavbe posebej, znižanje potrebnih soglasij etažnih lastnikov za izboljšave in za gradbena dela, za katera je potrebno gradbeno dovoljenje, in skrajšanje odpovednih rokov najemne pogodbe.

Med spremembami so izpostavili tudi predkupno pravico Stanovanjskega sklada RS pri prodaji zazidljivih občinskih zemljišč, namenjenih večstanovanjski gradnji, razširitev inšpekcijskih določb ter določitev izvršbe inšpekcijske odločbe s prisilitvijo z denarno kaznijo, poroča STA.

Novelo podpira tudi Gospodarska zbornica Slovenije

"Na področju najemnih razmerij predlog zakona vsebuje nekatere rešitve, ki bodo bistveno pripomogle k izvajanju stanovanjske politike v Republiki Sloveniji. Med temi velja izpostaviti predvsem uskladitev vrednosti točke za izračun neprofitne najemnine, ki se ni uskladila že 13 let. To je tudi eden od najpomembnejših razlogov za upadanje števila javnih najemnih stanovanj v zadnjih 10 letih. Zadovoljni smo tudi, da je ministrstvo sprejelo našo pobudo za povišanje zgornje meje subvencij za najemnino, s čimer bo država preprečila, da bi breme uskladitve neprofitnih najemnin nosili socialno najšibkejši," so se na vladno potrditev novele odzvali na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).

Druga pomembna pridobitev je po njihovih besedah uvedba javne najemne službe, ki bi ravno tako morala prispevati k lažji dostopnosti do najemnih stanovanj. Čeprav sprejeti predlog zakona v tem delu njihovim predlogom ne sledi v celoti, pozdravljajo že uvedbo te rešitve, ki, kot pravijo, v nekaterih evropskih državah pomembno prispeva k reševanju stanovanjske problematike.

Foto: Bojan Puhek

Izpostavili so tudi predvideno zvišanje omejitev zadolževanja stanovanjskih skladov, "kar bo prispevalo predvsem h kratkoročnemu zagotavljanju sredstev za stanovanjsko gradnjo in s tem h krepitvi javnega najemnega fonda".

"K lažjemu zagotavljanju stanovanj pa bo nedvomno pripomogla tudi predkupna pravica Stanovanjskega sklada RS, za občinska zemljišča, namenjena stanovanjski gradnji. Tudi na področju upravljanja večstanovanjskih stavb predlog zakona prinaša pomembne rešitve. V tem smislu predvsem pozdravljamo nižanje potrebnih soglasij za sprejemanje nekaterih pomembnih odločitev etažnih lastnikov. Pomembno novost predstavlja tudi uvajanje možnosti elektronskega odločanja etažnih lastnikov, kar se je še posebej izpostavilo v času epidemije," so še zapisali.