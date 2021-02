Je to priložnost za boljše življenje za nekatere Slovence?

Če pobudi uspe, to pomeni tudi priložnost za obmejna območja Slovenije, kot sta Istra in Pomurje, saj gre za območji, ki bi lahko, zaradi prisotnosti italijanske in madžarske manjšine, črpali dodatna evropska sredstva. Posledično bi to pripomoglo tudi k splošnemu ekonomskemu razvoju teh območij, poudarjajo na uradu za Slovence po svetu.

Pobudniki so potreben milijon podpisov že zbrali, šest držav od sedmih potrebnih je tudi že preseglo predpisan kvorum. Manjka torej le še sedma država z dovolj podpisi. Prav Slovenija je poleg Španije država, ki ji manjka najmanj podpisov, da doseže potrebno število. Manjka le še 2.500 podpisov. Čas za zbiranje podpisov je do 7. februarja.

Pobudo je mogoče podpisati tukaj.