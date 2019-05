Je poslanec madžarske manjšine pritiskal na šolo? #video

Horvath je namreč otroke madžarske skupnosti pozval, naj ne sodelujejo na prireditvi ob 100. obletnici združitve Prekmurja z matično domovino. Po njegovih besedah ta dan za člane madžarske narodnosti ni praznik. Najbrž so na njegov poziv vplivale neprijetne izkušnje, ki jih je sam doživel v otroštvu kot prekmurski Madžar.

Horvat: Poslanci ne smejo vplivati na avtonomijo šol

Zaskrbljeni starši, tako slovenskih kot madžarskih otrok, so se obrnili nanj in kot poslanec iz Prekmurja protestira proti tovrstnim pritiskom na javni šolski sistem, je bil jasen poslanec NSi Jožef Horvat. "Dejstvo je, da poslanec, ne Ferenc Horvath ne jaz, noben poslanec, ne sme vplivati na avtonomijo v tem primeru dvojezičnih osnovnih šol," je dejal Horvat.

Jožef Horvat Foto: STA

Horvath: Ta zadeva je lahko za pripadnike manjšine zelo občutljiva

Tovrstni pritiski na otroke in ravnatelje v Prekmurju so po njegovem nedopustni in k ukrepanju poziva tudi ministra za šolstvo. Poslanec madžarske narodnosti Ferenc Horvath posredovanja ne zanika. "Gospo direktorico sem samo opozoril, da je ta zadeva za pripadnike madžarske narodne skupnosti lahko zelo občutljiva, zato prosim, da naj ne silijo na primer folklornih skupin, da naj na tej prireditvi sodelujejo, če ne želijo," pravi.

Ravnateljica: Vse otroke obravnavamo enako

Povod naj bi bil natečaj, pripravljen ob zaznamovanju 100. obletnice priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Ravnateljica Dvojezične osnovne šole I Lendava Tatjana Sabo je v telefonskem pogovoru na vprašanje, kako komentira tovrstne pritiske, odgovorila, da vse otroke vedno obravnavajo enako.

Iz otroštva ima neprijetne izkušnje

A Ferenc Horvath trdi, da za člane madžarske narodnosti ta dan ni praznik, hkrati pa ima kot prekmurski Madžar iz otroštva neprijetne izkušnje. "Tudi jaz sem imel kot otrok neprijetne izkušnje, ko so velikokrat zelo slabo, poniževalno govorili o Madžarski oziroma o Madžarih zaradi preteklih zgodovinskih obdobij. In jaz sem želel, da otroci zdaj ne bodo izpostavljeni temu," je dodal.

Poslanec madžarske narodnosti Ferenc Horvath. Foto: STA

Vsak državljan se lahko sam odloči, kako bo praznoval določen praznik, a pritiski na javni izobraževalni sistem so po mnenju Jožefa Horvata nesprejemljivi. "Lahko bi tudi obravnavali, da bi šlo v tem primeru za zlorabo otrok. In ne moremo, nihče ne more in ne sme govoriti otrokom, kateri datum je praznik za nas državljane Republike Slovenije in kateri datum ni. Državni prazniki so državni prazniki, parlament jih je sprejel," dodaja. Tovrstni pozivi pa da kažejo na skrb zbujajoč trend, ki po mnenju številnih pomeni "madžarizacijo" Prekmurja.