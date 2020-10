Je partner Katičeve udaril soseda ali mu ta podtika?

Celotna zgodba se je začela dva dni pred božičem leta 2015. Upokojeni rudar Svetozar Točaković trdi, da se je tistega dne odpravil do dovozne ceste in rekel partnerju Katičeve, naj ne pere vozila, ker da tam ni pralnica, a mu je ta, kot je razvidno iz zapisnika o podani ovadi, odvrnil, naj se briga zase.

Partnerju Katičeve očital še popivanje

Točaković trdi, da je Podlesnika nato fotografiral s telefonom, ker mu je to naročil inšpektor, saj naj bi bilo pranje avtomobilov pred hišo prepovedano. Ko je Točaković Podlesniku očital še vsakodnevno popivanje, naj bi ta prišel do njega in ga udaril v prsi.

"Potem je odšel nazaj proti hiši. Sam sem obležal na tleh, saj nisem mogel vstati, ker me je zelo bolelo. Poklical sem policijo in zaradi bolečin poiskal zdravniško pomoč," je policiji še povedal sosed.

Podlesnik: Sam se je vrgel po tleh

Podlesnik je policiji povedal enako zgodbo, a le do točke, ko se je približal sosedu. Kot trdi, ga je zgolj prosil, naj preneha s svojim početjem, "nakar se je Točaković vrgel po tleh in začel vpiti, da bo poklical policijo". Poudaril je, da se Točakovića nikoli ni dotaknil in da je o dogodku obvestil partneričinega varnostnika, ki je dogodek zabeležil.

Povedal je še, da je imel s sosedom težave vse od priselitve v Zgornji Šalek, saj mu je že večkrat grozil, ga izzival k pretepom in ga nadlegoval med družinskim kosilom na terasi.

Da je Točaković padel sam od sebe, je policiji potrdil tudi eden od sosedov, ki je skozi okno videl dogodek. Dodal je še, da ga to ni presenetilo, saj naj bi se Točaković že v preteklosti metal po tleh, tudi pred avtomobile, ki so vozili mimo njegove hiše.

Nekdanja ministrica Andreja Katič zadeve, dokler poteka zoper njenega soseda postopek na sodišču, ne želi komentirati. Foto: STA

Policija napovedala ovadbo zoper Točakovića

Policija je v poročilu o dogodku zapisala, da sta si izjavi udeležencev nasprotujoči in da iz poškodbenega lista ni razbrati znakov poškodb. Ker v zadevi ni podanih elementov kaznivega dejanja, ampak gre za krivo ovadbo s strani Točakovića, je policija sklenila, da bo zoper Točakovića podala kazensko ovadbo, je še razvidno iz poročila, ki ga je pripravil kriminalist Andrej Blaj, podpisal pa komandir policijske postaje Velenje Boštjan Debelak.

Za komentar Točakovićevih očitkov na račun njenega partnerja smo se obrnili na nekdanjo obrambno in pravosodno ministrico Katičevo. “Dokler traja postopek zoper gospoda Svetozara Točakoviča na sodišču, zadeve ne želim komentirati,” nam je sporočila.

Točaković kriminalistu očita zlorabo položaja

A zgodba se od tukaj naprej še dodatno zaplete, saj je Točaković na tožilstvo vložil ovadbo zoper kriminalista Blaja zaradi zlorabe položaja in sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje. Trdi namreč, da je Blaj:

- Podlesnikov prijatelj,

- spis o zadevi vzel policistu, ki je bil na kraju dogodka, in

- da je tega policista celo prosil, naj uredi, da Podlesnik ne bo kaznovan.

Tožilstvo je zadevo zavrglo, saj ni našlo utemeljenega suma očitanih kaznivih dejanj. Zapisalo je, da je, glede na to, da ni podanega utemeljenega suma, da bi Podlesnik poškodoval Točakovića, povsem brezpredmetno, kateri policist je napisal poročilo, in da morebitno poznanstvo Blaja s Podlesnikom v ničemer ne spremeni dejstva, da je morala policija poročilo poslati na tožilstvo, ki je podprlo stališče policije in zadevo zavrglo.

Kriminalist vrnil udarec s tožbo

Blaj trdi, da so vse navedene obtožbe na njegov račun neresnične in žaljive, zato je zoper Točakovića sprožil tožbo, s katero za duševne bolečine zahteva dva tisoč evrov odškodnine.

Toćakovićev odvetnik je v odgovoru na tožbo poudaril, da je prijateljstvo med Podlesnikom in Blajem v manjšem lokalnem okolju splošno znano in da je policist, ki je prišel na kraj dogodka, sam povedal, da ga je Blaj poklical in spraševal o zadevi, ki jo je pozneje od njega tudi prevzel. Vse to mu je sprožilo dvome, da je Blaj resnično primeren in neodvisen preiskovalec suma kaznivega dejanja s strani Podlesnika.

Odvetnik prav tako poudarja, da tovrstna Blajeva tožba ni edina, saj na isti pravni podlagi in za isto obliko škode toži drugo osebo, ki naj bi prav tako posegla v njegove osebnostne pravice.