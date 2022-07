Inštitut 8. marec je v predlog zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike vključil 11 zakonov, ki so bili spremenjeni v času vlade Janeza Janše.

Inštitut 8. marec je v predlog zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike vključil 11 zakonov, ki so bili spremenjeni v času vlade Janeza Janše. Foto: Bojan Puhek

DZ na današnji izredni seji med drugim odloča o interventnem zakonu v zdravstvu in o predlogu novele zakona o RTV Slovenija, s katerim želi vlada depolitizirati javni zavod. Odločajo tudi o nedopustnosti zakonodajnega referenduma o noveli zakona o nalezljivih boleznih in o predlogu zakona o odpravi škodljivih posledic prejšnje vlade, ki ga je pripravil Inštitut 8. marec.

Predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki ga je pripravilo ministrstvo za zdravje, med drugim naslavlja čakalne dobe v zdravstvu in zmanjšano dostopnost zdravstvenih storitev. Tega bi se lotili tudi z dodatki za povečan obseg dela in posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo.

SDS bo ustavnost zakona preverila na ustavnem sodišču

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je v sredo na seji odbora za zdravstvo poudaril, da gre pri tem zakonu za prvi korak k zdravstveni reformi. V Levici opozarjajo, da bodo ukrepi materialno bolj ugodni za zasebnike kot za zdravnike v javnih zavodih. Opozicija pa meni, da je treba v reševanje čakalnih vrst vključiti vse razpoložljive izvajalce zdravstvenih storitev.

Predlog zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države so pripravili v Inštitutu 8. marec. Vanj so vključili 11 zakonov, ki so bili spremenjeni v času vlade Janeza Janše.

V preteklo stanje med drugim vračajo ureditve na področju sestave svetov izobraževalnih zavodov, kadrovanja v policiji in izključevanja nevladnih okoljevarstvenih organizacij iz postopkov obravnave okoljske problematike. V SDS so napovedali, da bodo ustavnost zakona preverili na ustavnem sodišču.

Ukinili Urad za centralno cenovno evidenco

Predlagatelji novele zakona o nalezljivih boleznih, poslanci Gibanja Svoboda, SD in Levice, so v DZ vložili predlog sklepa o nedopustnosti zakonodajnega referenduma. Menijo namreč, da zakon spada med izjeme, navedene v 90. členu ustave, po katerem predmet zakonodajnega referenduma ne more biti zakon, ki odpravlja neustavnost.

Na interventni zakon, s katerim je ministrstvo za zdravje ukinilo Urad za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in opreme, ki ga je vlada Janeza Janše ustanovila 17. marca letos, se je na svojem profilu na Twitterju odzval tudi nekdanji predsednik vlade.

Zdravstvena dobaviteljska mafija se vrača v polnem zagonu. Ukinitev sistema primerljivih cen je eden temeljnih ciljev njihovih lobistov v @Gibanje_Svoboda @strankaSD @strankalevica.

Žilne opornice bodo spet lahko 4x dražje kot v Avstriji. Razlika pa za @SpletnaMladina & comp. https://t.co/lQWVcrnOZC — Janez Janša (@JJansaSDS) July 14, 2022

Namen urada je bila informacijska, organizacijska, strokovna in druga pomoč za doseganje primerljivih in optimalnih cen pri javnem naročanju.

Med člani sveta RTVS ne bi bilo niti enega, ki bi ga imenoval DZ

Poslanci v DZ danes odločajo tudi o predlogu novele zakona o depolitizaciji RTVS, s katerim bi upravljanje in nadzor namesto programskemu in nadzornemu svetu prepustili enotnemu svetu RTVS. Med njegovimi 17 člani ne bi bilo niti enega, ki bi ga imenoval DZ.

Po predlogu novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) bodo zaposleni iz svojih vrst izbrali šest članov, preostalih 11 članov pa bodo na podlagi izvedenih javnih pozivov imenovali italijanska in madžarska narodna skupnost, predsednik države, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, nacionalni svet za kulturo, Olimpijski komite Slovenije, informacijski pooblaščenec, Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja, varuh človekovih pravic in nacionalni svet invalidskih organizacij.

Javni zavod bi po predlogu vodila uprava

Kot posvetovalno telo sveta predlog uvaja petčlanski finančni odbor. Javni zavod bi po predlogu vodila in upravljala uprava, ki bi jo sestavljali štirje člani, vodil pa bi jo predsednik uprave.

Z dnem uveljavitve novele bi prenehal mandat članov zdajšnjega programskega in nadzornega sveta, svoje delo pa bi nadaljevali do ustanovitve sveta. Ta bi se v skladu s predlogom ustanovil najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi novele.

Zdajšnji generalni direktor bi do imenovanja uprave opravljal svojo funkcijo kot vršilec dolžnosti, enako bi veljalo za direktorja radia in televizije.

Tudi o vstopu Švedske in Finske v zvezo Nato

Na izredni seji DZ med drugim odloča o predlogu mandatno-volilne komisije DZ, da za člana programskega sveta RTVS na predlog gledalcev in poslušalcev ter civilne družbe za preostanek štiriletnega mandata imenuje Alenko Sivka in Branimirja Piana. Piano bi nadomestil Nastio Flegar, ki je podala odstopno izjavo, v svetu pa bi bil do 28. aprila 2024. Sivka bi nadomestila Mitjo Čandra, ki je prav tako odstopil, programska svetnica pa bi bila do 27. decembra 2025.

Na današnji seji obravnavajo tudi predloga zakonov o ratifikaciji protokolov za vstop Švedske in Finske v zvezo Nato.