Janša: Ne sprenevedajmo se. Vsi vemo, za kaj gre. Tonin: To je plod domišljije.

Janša je na Twitterju zapisal tudi, da bi moralo vodenje komisije za nadzor javnih financ pripadati SDS kot največji opozicijski poslanski skupini, a da je koalicija vodenje komisije dodelila nekdanjemu infrastrukturnemu ministru Jerneju Vrtovcu iz NSi.

Delno bi lahko zadevo preiskala Komisija @Drzavnizbor za nadzor javnih financ, ki po zakonu pripada opoziciji. Po logiki in praksi pripada vodenje največji opozicijski stranki, vendar jo je vladna koalicija dodelila @JernejVrtovec . Rezultati so znani. 2/2

Odzval se je Tonin, ki je zapisal:

Ko bo @strankaSDS popolnila svoja mesta v KNOVS in KNJF, se lahko pogovarjamo tudi o preiskovalki. Pred tem pa je potrebno vzpostaviti opozicijsko večino v KNJF, da bo @JernejVrtovec sploh lahko delal. Žal trenutno @strankaSDS uspešno blokira tudi civilni nadzor na obveščevalci. https://t.co/dQjaM8pHgd

Na Twitterju se je nato znova oglasil Janša in še enkrat spomnil, da ima stranka SDS 27, NSi pa osem poslancev. Po Janševih besedah je v ozadju celotne zadeve dogovor med NSi in Gibanjem Svoboda, za katerim stoji nekdanji generalni direktor slovenske policije Marko Pogorevc.

Ker gre vodenje napomembnejšega nadzornega organa, ki pripada opoziciji, seveda stranki z 8 in ne stranki s 27 poslanci?

Ne sprenevedajmo se, saj vsi vemo, da gre za dogovor med @Gibanje_Svoboda in @NovaSlovenija, made by MPogorevc. https://t.co/VEqZeL8yOz