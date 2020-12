Janša svari: nadzor bo skrajno zaostren

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik vlade Janez Janša državljane poziva, naj se tudi v predprazničnem in prazničnem času družijo čim manj in poskusijo omejiti tvegane stike.

Predsednik vlade Janez Janša državljane poziva, naj se tudi v predprazničnem in prazničnem času družijo čim manj in poskusijo omejiti tvegane stike. Foto: STA

Danes mejni prehodi s Hrvaško niso tako obremenjeni kot v soboto, a mejo še vedno prečka precej voznikov iz Slovenije, mnogi pa pot nadaljujejo v Srbijo in BiH. Predsednik vlade Janez Janša je v soboto državljanom odsvetoval potovanje na Balkan, saj je tam epidemiološka slika zelo slaba, danes pa je opozoril, da bodo med in po praznikih pogoji za vstop nazaj v Slovenijo močno zaostreni.

Hrvaški mediji danes znova poročajo o močnejšem navalu na avtoceste in mejne prehode. Gre predvsem za potnike v tranzitu, ki prihajajo iz Slovenije in pot nadaljujejo v Srbijo in BiH.

Na meji med Slovenijo in Hrvaško je trenutno največja gneča na mejnem prehodu Obrežje, kjer je potrebno na izstop iz države čakati do pol ure, na meji med Hrvaško in Srbijo pa pri Bajakovem, kjer je kolona vozil dolga več kot sedem kilometrov.

Obremenitev avtocest, kot jo pokaže Googlov Zemljevid. Foto: Google Zemljevidi

Tako hudo kot v soboto na mejnih prehodih in avtocestah danes sicer ni. Včeraj je bilo na prestop meje namreč treba čakati tudi do devet ur. Kolona vozil pred mejnim prehodom Obrežje je bila dolga več kot 15 kilometrov.

Janša: Ne odpravljajte se preko meje

Predsednik vlade Janez Janša je na družbenem omrežju Twitter danes ponovil svoje včerajšnje opozorilo državljanom, naj raje odložijo pot v tujino, predvsem v države Balkana, kjer je epidemiološka situacija slaba.

Opozoril je, da bo ponoven vstop v Slovenijo in druge države EU med in po praznikih skrajno zaostren:

Ponovno opozarjamo, da bo vstop v Slovenijo (in mnoge druge EU države) med in po praznikih skrajno zaostren. Ne odpravljajte se preko meje. https://t.co/XAJSKQelYr — Janez Janša (@JJansaSDS) December 20, 2020

Janša je državljane tudi še enkrat pozval, naj se v predprazničnem in prazničnem obdobju izognejo vsem tveganim stikom in druženje omejijo na minimum.

Predsednik vlade je še pojasnil, da nekoliko ugodnejša epidemiološka slika, ki smo jo v Sloveniji spremljali v zadnjem tednu dni (danes smo sicer naredili manjši korak nazaj) ni posledica manjše sprostitve določenih omejitev in storitev v predprazničnem času, temveč gre za rezultat ukrepov, ki so veljali prejšnji teden.