Janša poslancem predlaga razrešitev Pivčeve

Predsednik vlade Janez Janša je v skladu z napovedmi v državni zbor poslal predlog za razrešitev kmetijske ministrice Aleksandre Pivec. Ta je septembra odstopila z mesta predsednice DeSUS, svet stranke upokojencev pa je Janši v soboto predlagal njeno razrešitev s položaja kmetijske ministrice. "Stranka DeSUS me je obvestila, da na podlagi sklepa stranke predlaga zamenjavo na mestu ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano," je v obrazložitvi predloga za razrešitev Pivčeve zapisal Janša.

V DeSUS so za novega kmetijskega ministra predlagali dozdajšnjega državnega sekretarja na omenjenem ministrstvu Jožeta Podgorška. "Ministrici Aleksandri Pivec se zahvaljujem za njeno delo v vladi v zelo zahtevnih razmerah in za uspešno vodenje resorja," je še zapisal Janša. Pivčeva za zdaj ne namerava odstopiti, lahko pa to stori pred glasovanjem. Na ta način je leta 2010 v času vlade Boruta Pahorja z mesta ministra za okolje in prostor odstopil njen predhodnik na čelu stranke upokojencev Karl Erjavec.

