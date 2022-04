Janša o visokih cenah elektrike: Ukrepali bomo, dokler bo treba

🇸🇮 @JJansaSDS: Vlada bo intervenirala na tem področju, dokler bo potrebno. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 1, 2022

"Dokler formula ne bo spremenjena in to ne bo stabiliziralo cen, bomo intervenirali," je na javni tribuni ob koncu vladnega obiska južnega dela osrednjeslovenske regije na Vrhniki, na kateri so sodelovali župani, gospodarstveniki in drugi nosilci razvoja v regiji, napovedal Janša.

Vlada je zaradi visokih cen že ukrepala; končno plačilo elektrike za uporabnike je trenutno nižje zaradi zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, po katerem se za tri mesece, do konca aprila, ne obračunava omrežnine. Položnice so po podatkih vlade nižje za skoraj 40 odstotkov.

Od kod bodo vzeli sredstva?

Vlada bo po njegovih besedah ukrepala tudi naprej. "Sredstva za financiranje te vrzeli bomo vzeli iz viškov, ki se ustvarjajo, ker slovenski proizvajalci električne energije to energijo zaračunavajo po višji ceni. Glede na to, da gre v glavnem za državna podjetja, bomo ta sredstva preusmerjali," je dodal premier.

Glavni razlog za visoke cene elektrike na evropske trgu vidi v formuli, spremembo katere je Slovenija predlagala že lani v času predsedovanja Svetu EU, nato pa se je februarja letos, potem ko se je za to zavzelo več držav, Evropska komisija po njegovih besedah odločila za pripravo nove formule, ki naj bi zaživela maja oz. junija.

"Takrat bodo cene na evropskem trgu nižje. Ne bodo sicer takšne, kot so bile pred tem šokom zaradi vojne v Ukrajini in zaradi večje porabe energije, ki jo je spodbudilo okrevanje po pandemiji in povečevanje denarja v obtoku," je povedal Janša.

Mali delničarji Slovenije so se obrnili na ustavno sodišče

Zaradi zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov se je sicer društvo Mali delničarji Slovenije obrnilo na ustavno sodišče, podalo je pobudo za oceno ustavnosti s predlogom za začasno zadržanje. Gre za vprašanje trimesečne zamrznitve plačevanja omrežnin, ki je prihodek elektrodistribucijskih podjetij. V društvu se ne strinjajo s tem, da so prihodki iz omrežnin v vseh petih elektrodistribucijskih podjetij začasno znižani na nič evrov, medtem ko se stroški teh podjetij ne znižujejo.

Malim delničarjem, ki so 20,5-odstotni lastniki v elektrodistributerjih, se zdi narobe, da država uporabnikom pomaga iz načrtovane donosnosti podjetij, ki po njihovih pojasnilih ni enaka dobičku, saj se iz nje na primer krijejo tudi stroški zadolževanja.