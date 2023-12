Janša Logarju postavil ultimat

"SDS bodo tako kot že večkrat doslej, najbolj izrazito pa leta 2011 in 2014, skušali oslabiti z vsemi sredstvi. Nastajali bodo tudi novi projekti, ki bodo skušali drobiti glasove. Kot vemo iz zgodovine, so le redki dodana vrednost SDS. Medtem ko Glas upokojencev do določene mere zaseda prostor nekdanje stranke Desus, iz Platforme sodelovanja nastajajoča stranka za zdaj pretežno drobi volilno telo SDS, NSi in SLS. Kar je razumljivo, saj je Anže Logar še vedno poslanec SDS," je Janša po navedbah Reporterja zapisal v Glasilu SDS.

Janša: Logar je skupaj ustvarjeni politični kapital odpeljal iz stranke

Ob tem je prvak SDS dodal, "da se je Logar odločil, da bo skupaj ustvarjeni politični kapital s predsedniških volitev, v katerega je SDS veliko investirala in zanj tudi veliko žrtvovala, odpeljal iz stranke. Glede na dogovor v poslanski skupini, da se statusne zadeve do konca letošnjega leta razčistijo in uredijo, bo realen doseg nove stranke Anžeta Logarja in njen poseg v posamične sfere političnega prostora oziroma volilnega telesa mogoče vsaj delno izmeriti čez nekaj mesecev."

Pokomentiral je tudi potencialno sodelovanje morebitne Logarjeve stranke na naslednjih parlamentarnih volitvah. "O tem, ali bo stranka Anžeta Logarja na naslednjih volitvah dodana ali odvzeta vrednost slovenski demokraciji, bo mogoče odločneje soditi šele ob vložitvi kandidatnih list. Če bodo izvoljeni poslanci te stranke ljudje, kot so Jernej Pikalo in vrsta podobnih, ki so danes v ospredju Platforme sodelovanja, še včeraj pa so bili glavni akterji izključevalne politike socialistov, potem bo taka poslanska sestava v naslednjem sklicu DZ prej dodana vrednost za tranzicijsko levico kot za stranke demokratičnega loka. Podobno lahko rečemo za tiste, ki so se blizu SDS čutili samo toliko časa, dokler so bili na račun stranke na dobro plačanih funkcijah," je Janša še dodal v zapisu.