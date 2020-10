Janša: Lažne novice se v Sloveniji širijo tudi v osrednjih medijih

Premier Janez Janša je po poročanju STA izpostavil, da je bilo prvi dan zasedanja voditeljev držav članic Unije v Bruslju veliko govora tudi o boju proti lažnim novicam, ki se "v smislu zanikanja nevarnosti, zanikanja virusa pravzaprav, v Evropi širijo predvsem preko družabnih omrežij, v Sloveniji pa žal velikokrat tudi prek osrednjih medijev".

Janša: Lažne novice v Sloveniji se širijo tudi prek osrednjih medijev

"To povzroča veliko škodo pri skupnem boju v evropskem in tudi nacionalnem okviru proti širjenju koronavirusa ter sili Evropo in posamezne države k sprejemanju ostrejših ukrepov, kot bi bili dejansko potrebni, če teh lažnih novic in množičnega širjenja povsem neznanstvenih in nelogičnih zanikanj v javnosti ne bi bilo," je menil slovenski predsednik vlade.

Aktualni val novega koronavirusa je Janša izpostavil kot osrednjo temo prvega dne zasedanja evropskih voditeljev. Foto: Reuters

Aktualni val novega koronavirusa je Janša izpostavil kot osrednjo temo prvega dne zasedanja evropskih voditeljev. Povedal je, da so vsi pozdravili nedavno potrjeno priporočilo unije o usklajevanju glede prehajanja notranjih mej v EU. Slovenija po premierjevih besedah ta priporočila upošteva že od prejšnjega meseca, ko so bila predlagana, ter se tako izogiba zastojem, kakršnim smo bili priča tudi na notranjih evropskih mejah spomladi.

Premier o pogajanjih z Londonom: Časa zmanjkuje, je pa EU enotna

Pozdravili so tudi okvirni predlog Evropske komisije glede priprav članic na cepljenje, potem ko bo na voljo cepivo proti covid-19, je še povedal. Ta priporočila so smiselna in Slovenija jih bo dosledno upoštevala v pripravah na cepljenje, ki jih bodo izvedli v najkrajšem možnem času, upoštevajoč, da bo tudi cepivo na voljo v realnem času, je poudaril Janša.

V povezavi z razpravo in sklepi o pogajanjih o prihodnjih odnosih z Združenim kraljestvom je premier dejal, da so voditelji v četrtek enotno podprli izhodišča za nadaljnja pogajanja. "Časa sicer zmanjkuje, kljub temu pa je Evropa enotna," je poudaril Janša. Voditelji so po njegovih besedah izrazili tudi spontano priznanje in zahvalo pogajalcu Unije Michelu Barnierju za delo, ki je usmerjeno ne samo v dosego dogovora, ampak tudi v zagotovitev ozračja, na podlagi katerega bo lahko EU sodelovala z Združenim kraljestvom tudi po tem, ko bo brexit trdo dejstvo.

Janša je danes tudi ponovil, da danes iskreno upa na močnoter enotno podporo Grčiji in Cipru v kontekstu novih provokacij Turčije. Slovenski premier je to izpostavil že v četrtek ob prihodu na prvi dan zasedanja v slovenščini, danes pa je sporočilo ponovil še v angleščini, poroča STA.