Janša: epidemije za vedno konec sredi junija, okrevali bomo hitro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glede na število precepljenih in prebolevnikov ter trenutno epidemiološko stanje v državi lahko pričakujemo, da je razglasitev epidemije do sredine junija zadnja in bo lahko država prešla v prehodno obdobje, ko bo večina ukrepov odpravljena, je v državnem zboru dejal premier Janez Janša. Pred sabo vidi leto okrevanja, ki bo hitrejše od povprečja članic Evropske Unije.

Janša je v odgovoru na predlog ustavne obtožbe, ki ga obravnavajo danes na izredni seji v državnem zboru, opozoril na podatek, da je v Sloveniji s prvim odmerkom cepiva proti koronavirusu cepljenih več kot 636 tisoč, z drugim pa 348 tisoč državljanov. Skupaj z 242 tisoč prebolevniki je vsaj delno imunih okoli 900 tisoč prebivalcev.

Do potrebne imunosti, da se bolezen v populaciji več ne bo širila, je treba cepiti še nekaj sto tisoč prebivalcev, je dejal, kar je po njegovih besedah realno do poletja, tako kot so napovedovali.

S precepljenostjo smo v evropskem povprečju

Slovenija je glede precepljenosti, kot je še opozoril premier, na povprečju Evropske unije, saj cepiva dobimo glede na število prebivalcev. Če bi cepiva pozabili naročati, ne bi bili v evropskem povprečju, je dodal. Kot je opozoril, je pri nas interes za cepljenje še vedno večji od razpoložljivih cepiv, nekatere države pa imajo več razpoložljivih cepiv od interesa prebivalstva. Tako bo Slovenija od ene takih držav v prihodnjem tednu prejela še 300 tisoč odmerkov, je napovedal.

Po koncu epidemije najprej prehodno obdobje

Ob vsem izpostavljenem je po Janševem mnenju trenutna razglasitev epidemije do sredine junija zadnja in bomo lahko prešli v prehodni čas, ko bo večina ukrepov dodatno odpravljena. Nekateri preventivni ukrepi bodo še vedno potrebni, je dodal.

Uveljavitev digitalnega zelenega potrdila bo verjetno operativna sredi junija, kar bo sovpadalo s koncem formalne epidemije. "Odtlej lahko pričakujemo povratek v normalnost, vsaj takšno, kot smo jo pričakovali in imeli lansko poletje," je še dejal Janša.

Pred nami leto okrevanja

"Pred sabo lahko vidimo leto okrevanja, ki bo hitrejše od povprečja članic Evropske Unije in ki bo Slovenijo vrnilo na predkrizno raven v rekordnem času. Hkrati pa imamo tudi za drugo polovico leta naročenih dovolj cepiv za tretji odmerek, ki bo potreben, da imunost ohranimo, in za določene rezerve za solidarnost," je še napovedal.

Kot je dodal, "pred nami ni neke katastrofe ali ledene gore, ki se slika v ustavni obtožbi, ampak zelo optimističen čas, razen če ga bomo sami pokvarili".

Takšen scenarij lahko prepreči nagajanje, streljanje v hrbet, organizacija zborovanj, kjer se bo na tisoče ljudi družilo brez spoštovanja ukrepov, ter pozivanje prek omrežij, naj se ljudje ne cepijo, je povedal Janša. Ob tem pa poudaril, da to lahko kvečjemu upočasni okrevanje in rast, ne more pa ju ustaviti.

Premier je ob tem zbrane v državnem zboru pozval k sodelovanju, saj bosta tudi okrevanje in odpornost velik izziv. Napovedal je, da bodo na poslanske klopi v prihodnje prišli pomembni zakonski akti, ki bodo poskrbeli, da bo okrevanje ne samo hitro, ampak tudi pravično. Izpostavil je zakon o dolgotrajni oskrbi in zakon o investicijah v zdravstvu.