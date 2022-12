Janković v novem mandatu računa na sodelovanje z vlado

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Sedeli bomo skupaj v tej sobi in sprejemali sklepe, ki so pomembni za razvoj mesta. Vsak od nas je odgovoren za to, da se bo Ljubljana razvijala," je v pozdravnem nagovoru dejal Janković.

Nanizal je številne projekte, ki občino čakajo v novem mandatu. "Še naprej bomo delovali na tem, da bomo samooskrbni pri ogrevanju našega mesta. Trdim, da bo sežigalnica tista, ki bo prinesla veliko dobrega za okolje in zdravje ljudi ter nižje položnice," je dejal in dodal, da bodo dokončali tudi projekt kanal C0.

Na 11 lokacijah bodo začeli graditi dva tisoč stanovanj, obetata se dva nova zdravstvena domova

Za mlade je največji problem stanovanjska politika. "Imamo 11 lokacij, na katerih bomo začeli v tem mandatu graditi skoraj dva tisoč stanovanj," je napovedal župan in izrazil veselje, da so se z Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) na lokaciji Ceste dveh cesarjev, kjer ima mesto 100 tisoč kvadratnih metrov zemljišča, DUTB pa 14 tisoč, dogovorili, da bodo skupaj gradili stanovanja za mlade.

Dotaknil se je tudi zdravstva v Ljubljani. "Zgradili bomo dva nova zdravstvena domova. Ostaja problem pomanjkanja zdravnikov. V tem času po volitvah in naši objavi, da bomo zdravnikom družinske medicine ponudili stanovanja, smo dobili štiri ponudbe. Sedaj se preverja, ali so primerni za naš zdravstveni dom. Če so, bo stanovanjski sklad uredil tudi stanovanja zanje," je napovedal.

Na področju kulture je za maj napovedal zaključek projekta Rog. "V tem mandatu bomo začeli gradnjo Minipleksa, največji izziv bo dograditev in obnova Baragovega semenišča," je poudaril.

Ambiciozni so po Jankovićevih besedah tudi na področju športa. "Teče gradnja bazena Ilirija. Če bo vse po sreči, bomo čez 12 mesecev v bazenu že videli vodo," je dejal. Čakajo gradbeno dovoljenje za prenovo atletskega stadiona Žak, dobili so tudi gradbeno dovoljenje in ponudbo izvajalcev za bazen Vevče. Pogajanja načrtuje januarja, kar pomeni, da bi februarja ali marca začeli z gradnjo, je dejal.

Janković je napovedal tudi prenovo osrednje tržnice, vključno z garažno hišo in dograditvijo Mahrove hiše.

"Računam na sodelovanje z vlado"

"Delamo dosti, izzivov je veliko. Računam na dobro, plodno sodelovanje, kot smo ga bili navajeni vsa ta leta. V štirih letih se bomo bolje spoznali. Zaželeno in prav je, da vsak pove svoje mnenje, ki je dobro za Ljubljano in ki ga je možno realizirati. Osebno računam tudi na sodelovanje z vlado," je sklenil Janković.

Lista Zorana Jankovića bo imela v 45-članskem svetu 18 mandatov in tokrat ne bo imela večine. Župan je napovedal koalicijsko sodelovanje z Gibanjem Svoboda in SD, pri čemer pogajanja še niso zaključena. Gibanje Svoboda ima osem, SD pa dva svetnika.

Šest svetnikov bo imela v novem sklicu mestnega sveta SDS, Levica štiri, NSi dva, po en mandat so osvojili še Lista Šport za zdravje, Slovenska ljudska stranka, Vesna – zelena stranka, Glas za otroke in družine ter Piratska stranka Slovenije.