Janković se bo potegoval za peti županski mandat

Ljubljanski župan Zoran Janković se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za nov mandat na čelu prestolnice. "Biti župan Ljubljane je lepo," je dejal na današnji slavnostni seji mestnega sveta ob občinskem prazniku in pohvalil svojo ekipo. Nanizal je že realizirane projekte in napovedal nove, pri tem pa poudaril pomen sodelovanja z državo.

Tovarištvo in junaštvo, ki so ga izkazali partizani ob osvoboditvi Ljubljane, nam je tudi danes v poduk, je na seji ob občinskem prazniku izpostavil Zoran Janković. "Gre za dan spomina na hrabre borce in opomin, da se kaj podobnega nikoli več ne sme zgoditi," je še dodal in obsodil vojno v Ukrajini.

Dotaknil se je tudi drugih aktualnih tem in med drugim ocenil, da je koronavirus v nizkem štartu, energetska kriza je, kot je poudaril, že tu, zna pa se zgoditi še prehranska kriza. "Na vse to moramo biti pripravljeni, zato sem vesel naše prihodnje vlade, ki jo bo vodil Robert Golob," je dejal in najverjetnejšega mandatarja označil za enega največjih energetskih strokovnjakov v Evropi.

Slovenija je po Jankovićevih besedah na volitvah rekla ne Janezu Janšu in njegovi politiki delitve naroda, nespoštovanja pravosodja in napada na svobodne medije. Ob tem je javni Radioteleviziji Slovenija poslala sporočilo: "Mi vsi smo Marcel in Studio City bo obstal."

Ljubljana se po Jankovićevih besedah veseli nove vlade tudi zato, ker v prestolnici nikoli več ne bo vodnih topov, solzivcev in mej – ne v Ljubljani, ne na meji, ne v glavah.

Napovedal več novih projektov

V nagovoru, v katerem je napovedal kandidaturo za nov mandat na čelu občine, je Janković nanizal pretekle uspehe oziroma realizirane projekte in napovedal več novih. Zaključujemo z gradnjo nove plinsko-parne turbine, začeli bomo graditi sežigalnico, z državo je podpisan sporazum, vreden 35 milijonov evrov za prenovo Ljubljanice, na kateri bodo tri male hidrocentrale. Ljubljana bo imela tako krožno pot po reki, ladjice bodo lesene, s pogonom na sončne panele, je naštel.

Stanovanjski sklad načrtuje čez tisoč neprofitnih stanovanj, na področju kulture je med drugim izpostavil Rog in Baragovo semenišče, na področju športa pa novi bazen Vevče, atletski center Žak, medtem ko se že gradi pokriti olimpijski bazen na Iliriji.

Janković je ob tem pohvalil ekipo, ki stoji za projekti, in kandidaturo za nov mandat pospremil z besedami, da je lepo biti župan Ljubljane. 69-letni Janković je na čelu glavnega mesta že 16 let.