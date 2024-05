Izvršba – hitro in učinkovito do povrnitve terjatev

Izvršba ni tako preprosta, kot meni večina ljudi. Vendar naj vas pomirimo, da je izvršba lahko zelo učinkovita, le pravilno in pravočasno se je je treba lotiti. Prav zato vam predlagamo, da se po nasvet obrnete k Pravniku na dlani – ekipi pravnih strokovnjakov, ki je profesionalna, hitra in cenovno dostopna.

Postopek izvršbe

Dolžniki svojih obveznosti pogosto ne izpolnijo prostovoljno oziroma takoj, zato morate dodatno ukrepati in rešitev je prav postopek izvršbe. Po uspešni izvršbi dobite to, kar ste si v začetku želeli. Lahko je to povrnitev stroškov ali dolgov, izselitev najemnika ali izpolnitev kakšnih drugih obveznosti.

V praksi poznamo dve vrsti izvršbe – na podlagi izvršilnega naslova in na podlagi verodostojne listine. Za katero vrsto bo šlo v vašem primeru, je odvisno od tega, ali verodostojno listino ali imate izvršilni naslov.

Preden se odločite za postopek izvršbe, je priporočljivo, da situacijo poskusite rešiti brez sodnega postopka. Pravnik na dlani vam glede na vašo situacijo pripravi pisni opomin o neplačanih obveznostih, ki ga nato vi naslovite svojemu dolžniku. Pokličite 01 280 8000 in s tem cenovno ugodno ter učinkovito rešite pravne težave.

Izvršba na podlagi verodostojne listine

Če ima upnik ustrezne verodostojne dokumente, lahko začne izvršilni postopek brez predhodnega obveščanja dolžnika. Ta postopek se lahko uporabi, če ima upnik račun, menico ali ček, javno listino, izpisek iz poslovnih knjig, zakonsko overjeno zasebno listino ali dokument, ki ima po posebnih predpisih status javne listine, obračun obresti ali pisni obračun prejemkov iz delovnega razmerja. Ker ima upnik v rokah verodostojno listino, mu ni treba predhodno vložiti tožbe, temveč samo predlog za izvršbo.

Izvršba na podlagi izvršilnega naslova

Ta vrsta izvršbe se sproži na podlagi sodne odločbe, kar pomeni, da je za začetek postopka treba pridobiti sodno odločbo ali drugo uradno listino (npr. sodna poravnava ali notarski zapis). Ta postopek se nanaša na izterjavo denarnega zneska ali izpolnitev drugih obveznosti (npr. izterjava preživnine, rušenje objekta, izselitev najemnika ipd.). Če nimate izvršilnega naslova, boste morali najprej vložiti tožbo, da pridobite sodno odločbo.

Postopek in trajanje postopka izvršbe

Izvršilni postopek se začne tako, da upnik na sodišče (ali portal eSodstvo) vloži predlog za izvršbo. Sodišče vaš predlog pregleda, in če mu ugodi, izda sklep o izvršbi, s katerim predlagano izvršbo dovoli. Na tej točki se postopek izvršbe šele dobro začne. Dolžnik ima namreč možnost, da v roku osmih dni postopek izvršbe ustavi z vložitvijo obrazloženega ugovora. Ko poteče rok za pritožbo in ta ni bila vložena, sklep postane pravnomočen. Sodišče nato sklep posreduje izvršiteljem, ki začnejo postopek izvršbe.

Koliko časa bo trajal postopek izvršbe, bo torej po eni strani odvisno od obrambe dolžnika, še bolj pa bo odvisno od njegovega premoženja. Postopek izvršbe bo najhitrejši takrat, ko bo dolžnik razpolagal z dovolj likvidnimi sredstvi za poplačilo upnikove terjatve. Če likvidnega premoženja ne bo, pa se lahko postopek za izvršbo zavleče.

Če želite, da je vaš izvršilni postopek učinkovit, se predčasno posvetujte s pravnikom. Pravnik na dlani vas bo s svojim pravnim znanjem pravilno usmerjal in pomagal doseči želene rezultate. Pokličite 01 280 8000, dosegljivi smo vsak delovnik med 8. in 20. uro, ali si rezervirajte temin na naši spletni strani.

Zakaj sodelovanje s pravnikom?

Pomembno je, da upnik postopek aktivno spremlja in vodi. Ni dovolj, da oddate samo vlogo, saj se takrat komaj začne. Sodišče je pristojno za opravo prisilne izvršitve terjatve, vendar ne na lastno pobudo, zato je pomembno, da upnik aktivno sodeluje v postopku, spodbuja sodišče, išče premoženje, predlaga morebitno novo izvršilno sredstvo itd.

Veliko izvršilnih postopkov se nesrečno zaključi zgolj zato, ker jih upniki ne vodijo pravilno. Prav zato vam predlagamo, da se za pravni nasvet obrnete na izkušene pravnike. Natančno poznajo postopek, vedo, kako in kdaj se je treba odzvati, kako izpolniti vlogo, kako pripraviti priloge za vlogo in tudi, kako se napiše učinkovita pritožba. Ne pozabite niti na stroške. Zagotovo si ne želite, da bi dolžniku morali plačati njegove izvršilne stroške, zato bodite v postopku previdni. Še bolje pa je, da se v postopku izvršbe odločite za Pravnika na dlani.

Naročnik oglasnega sporočila je SEDEM, D. O. O.