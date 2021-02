Izsledili moška, ki naj bi na tablah pomazala slovenska imena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija je prišla na sled moškemu, ker je celovška policistka 23. januarja oziroma na dan omenjenega dogodka pri kraju Dobrla vas opazila avtomobil z nenavadno registrsko tablico. Policistka je bila na poti domov in je o tem obvestila kolege. Ti so prišli na sled 20-letnika, ki se je med zaslišanjem večkrat zapletel in kasneje priznal krivdo.

Skupaj z 21-letnikom bosta morala odgovarjati za svoja dejanja. Mladeniča sta januarja v dveh akcijah s črno barvo najprej pomazala slovenska imena na dvojezičnih krajevnih napisih v občinah Pliberk in Dobrla vas, kasneje pa še šest dvojezičnih tabel v občini Dobrla vas. Na njuno dejanje so se kritično odzvale slovenske krovne organizacije na avstrijskem Koroškem ter slovenska politika. Dejanje so obsodili tudi v Avstriji, poroča STA.