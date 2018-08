Na posvetu z naslovom Odnosi v verigi preskrbe s hrano - partnerji in njihova vloga pri odpravljanju nepoštenih praks na sejmu Agra je Klement Podnar s Fakultete za družbene vede v Ljubljani predstavil raziskavo, s katero ugotavljajo, da v verigi ni ravnotežja in da so v njej najmočnejši trgovci, da imajo velike verige 85-odstotni delež, Slovenci pa večino blaga kupujemo prek trgovcev.

Ravnotežje moči je po Podnarju zelo pomembno, ustvarjamo pa ga tudi tako, da gojimo, razvijamo in gojimo lastne blagovne znamke in se povezujemo, bodisi skozi skupne promocije ali pa skupne krovne znamke, kot je Slovenska kakovost. "Vse to se dogaja, vse to država tudi podpira, za pridelovalce pa je pomembno, da se povežejo in nastopajo skupaj," dodaja Podnar.

Državna sekretarka: Prenovljen zakon poskuša zagotoviti več reda

Foto: Bojan Puhek Državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša je pojasnila, da prenovljeni zakon o kmetijstvu z opredelitvijo 23 prepovedanih nepoštenih praks poskuša zagotoviti več reda, med drugim morajo biti vse pogodbe v letni vrednosti nad 15 tisoč evrov pisne, želi pa si, da bi razmerja uredila tudi evropska direktiva.

Evropska komisija predlaga prepoved 15 nepoštenih trgovinskih praks, plačilni rok za hitro pokvarljiva živila bi se s 45 skrajšal na 30 dni, Slovenija pa skupaj z višegrajsko skupino držav predlaga, da bi šla direktiva še korak naprej in seznam prepovedanih praks razširila tudi na pogojno prepovedane.

Iznajdljivost pri nepoštenih praksah nima meja

Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano Jože Podgoršek znova ugotavlja, da iznajdljivost pri domnevno nepoštenih praksah nima meja, najteže je po njegovih besedah kaj doseči pri uveljavljenih praksah oziroma starih pogodbah, precej več uspeha pa je pri novih pogodbah.

Trgovci od dobaviteljev še vedno včasih zahtevajo blago po akcijski ceni, sami pa blago po tej ceni prodajajo manj časa, zahtevajo plačilo za uvrstitev blaga na police, odgovornost dobavitelja za prodano in neprodano blago in podobno, je pojasnil Podgoršek.

Foto: Državni zbor

AVK bo dobil dva strokovnjaka za preiskovanje nepoštenih praks

Tudi direktor AVK Andrej Matvoz potrjuje, da nepoštene poslovne prakse obstajajo, kar je potrdila tudi njihova raziskava, čeprav je bil odziv slab. AVK bo zato področje po novem letu dobila dva strokovnjaka, Matvoz predvideva izboljšanje prakse že zaradi novega zakona, izkoreniniti pa želijo predvsem sistemske kršitve.

Matvoz še obljublja, da bo imel posledično slabši v verigi večjo moč, ker se ne bo več bal, saj ga bo AVK zaščitil.

Na pogovoru je bilo slišati različna mnenja, kdo je v verigi na slabšem, slišati je bilo tudi podatek, da so trgovske marže v Sloveniji nižje kot drugod po Evropi.