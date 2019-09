Izkoristite sonček, kajti popoldne nas čaka nova pošiljka padavin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo pretežno oblačno. Na zahodu in jugu se bodo občasno pojavljale krajevne padavine, deloma plohe, ki bodo popoldne zajele večji del Slovenije. Ob morju se bo popoldne deloma razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bodo sprva še rahle padavine, ki bodo do jutra večinoma ponehale in se pojavljale le še v alpskem svetu. Jutranje temperature bodo od 11 do 15, ob morju okoli 17 stopinj Celzija.

Jutri bo zjutraj in dopoldne še pretežno oblačno, nato pa se bo postopno jasnilo. Več oblačnosti bo ostalo predvsem v Posočju, kjer bo občasno še rahlo deževalo. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija.

Prihodnji dnevi dokaj topli, a ponekod oblačni

Ponedeljek in torek bo na zahodu pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Na vzhodu bo deloma jasno in večinoma suho. Razmeroma toplo bo, občasno bo še pihal jugozahodnik.

Prek srednje Evrope in Alp se pomika oslabljena hladna fronta, ki bo nekoliko vplivala tudi na vreme pri nas. V višinah k nam od jugozahoda doteka vlažen in razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine

Danes bo pretežno oblačno, rahle padavine postopno zajele večino sosednjih pokrajin. Več sonca bo popoldne ob severnem Jadranu, kjer bo pihal povečini šibak južni veter. Jutri čez dan se bo postopno razjasnilo. Le v hribovitih krajih Furlanije-Julijske krajine se bodo še pojavljale plohe. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodni veter.

Vpliv vremena na počutje

V soboto bo vremenski vpliv obremenilen, okrepljeni bodo tudi nekateri bolezenski znaki. Priporočajo dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil ter večjo previdnost. Spanje občutljivih ljudi bo v noči na nedeljo sprva moteno. V nedeljo čez dan bo obremenitev oslabela in se ponovno začela krepiti proti večeru.