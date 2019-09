Preverite, kakšno vreme bo konec tedna in kje bo deževalo #animacija

Popoldne bo sprva še pretežno jasno, nato se bo v krajih na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji zmerno pooblačilo. Zapihal bo šibak južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija.

Vreme v soboto:

Foto: Planet TV

Foto: Planet TV

Jutri bo pretežno oblačno, občasno se bodo pojavljale padavine, deloma plohe. Na Primorskem bo pihal šibak jugozahodnik, ponekod na vzhodu pa bo zapihal severovzhodni veter. Že jutranje temperature bodo kar visoke in se bodo gibale od 9 do 15, najvišje dnevne od 16 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

Poglejte, kje bo deževalo:

Na zahodu mogoče padavine

V nedeljo bo sprva še zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo razjasnilo. Več oblačnosti bo ostalo v hribovitih krajih na zahodu, kjer bo občasno rahlo deževalo. Največ dežja bo padlo na zahodu in na Koroškem. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik.

Količina padavin po državi:

V ponedeljek bo spet več oblačnosti, občasno se bodo pojavljale manjše padavine, ki bodo pogostejše na zahodu. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ki bo popoldne oslabel.

Napoved za prihodnje dni:

Foto: Planet TV