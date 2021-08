Izjemen skok: potrdili skoraj 500 novih okužb

Včerajšnje številke v primerjavi s preteklim ponedeljkom pomenijo izjemno rast. Pred enim tednom smo namreč potrdili 318 okužb.

Tudi število hospitaliziranih se je zvišalo. V bolnišnici je trenutno 86 ljudi, od tega 19 na oddelku za intenzivno nego.

Pred novim šolskim letom je bila včeraj v ospredju odločitev glede pogoja za vstop staršev oziroma spremljevalcev v vrtce in šole. Po prvotni odločitvi vlade, da bodo morali izpolnjevati pogoj PCT, so odločitev spremenili. Na dopisni seji so dopolnili odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu.

Dopolnitev se nanaša na izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT) za starše oziroma tiste, ki pripeljejo otroka v vrtec, v razrede prve triade osnovne šole, v osnovne šole s prilagojenim programom ter v zavode za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, zanje namreč izjemoma ne velja pogoj PCT. Dopolnitev odloka začenja veljati v torek.