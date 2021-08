Vlada spremenila odločitev: Starši brez PCT ne bodo ostali pred vrati vrtcev in šol

Vlada je na nocojšnji dopisni seji dopolnila odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu. Dopolnitev se nanaša na izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT) za starše oziroma tiste, ki pripeljejo otroka v vrtec, v razrede prve triade osnovne šole, v osnovne šole s prilagojenim programom in v zavode za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami - zanje izjemoma ne velja pogoj PCT.

Za vse druge prihode staršev v vrtec ali šolo, na primer ob uvajanju otroka-novinca v vrtec, na pogovorne ure ali roditeljske sestanke, pa vselej velja tudi pogoj PCT.

Kot pojasnjujejo v Uradu vlade za komuniciranje (Ukom), je dopolnitev odloka posledica "posebne situacije v vrtcih in šolah, ki predstavlja vsakodnevni prihod in odhod staršev in drugih oseb, in traja le kratek čas".

Na ministrstvu za izobraževanje so sicer danes pojasnili, da morajo vsi, ki vstopajo v katerikoli vzgojno-izobraževalni zavod, izpolnjevati pogoj PCT, da pa izpolnjevanje pogoja ni potrebno, če se otroka prevzame pred vhodom vrtca. A so si kot kaže kasneje premislili in to spremenili.

Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Damir Orehovec in minister za zdravje Janez Poklukar sta sicer na petkovi novinarski konferenci zagotavljala, da za svojce vrtčevskih otrok za vstop v vrtec ne bo preverjanja pogoja PCT, morajo pa nositi maske in upoštevati higienska pravila.