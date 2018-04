Izjemen izkupiček za Pediatrično kliniko

V nedeljo, 15. aprila je potekal 2. Hop na grad – dobrodelni tek po ljubljanskih ulicah, ki se ga je udeležilo več kot 600 tekaških navdušencev. Glavni cilj dogodka je zbiranje sredstev za otroke, ki se zdravijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani. Z donacijami in startninami so letos zbrali 18.800 evrov, kar je kar 5.000 evrov več kot ob lanski prvi izvedbi teka.

Tek je premierno zaživel lansko leto in je pritegnil veliko število tekačev in obiskovalcev. Udeležba in odmevnost dogodka sta tako uvrstila dobrodelni tekaški dogodek med najbolj obiskane pomladne tekaške prireditve v Ljubljani in tudi širši Sloveniji.

Organizatorji napovedujejo že tretji dobrodelni tek Hop na Grad

Glavna pobudnika teka, dr. Damjan Osredkar in dr. Nina Battelino, skupaj z glavnim soorganizatorjem Založbo Rokus Klett, že napovedujeta 3. Hop na Grad, ki bo spomladi 2019.

"Drugi dobrodelni tek Hop na Grad je odlično uspel. Kljub bolj čemernim vremenskim napovedim preko tedna za nedeljo je bilo vreme dejansko idealno za tek, saj ni bilo ne prevroče ne premrzlo, imeli smo celo nekaj sonca. Teka se je udeležilo več kot 600 tekačev vseh starosti. Vzdušje na dogodku je bilo zelo živahno in prijetno, za kar sta skrbela Žiga in Uroš z Radia Antena, ki je oddajal z mesta dogodka. Tudi teki so potekali brez večjih zapletov, le pri najmlajših je bilo zaradi izrazite zagnanosti koristno, da je bil start pokrit s preprogo, da hujšega od nekaj solz ni bilo. Tekov na 2 in 6 km se je udeležilo več kot 400 tekačev, zmagovalci pa so bili res hitri. Z izkupičkom 18.800 evrov, ki bodo podarjeni Ustanovi za Pediatrično kliniko, smo zelo zadovoljni, saj nam bo uspelo kupiti napravo za merjenje zgradbe telesa, ki jo bodo s pridom uporabljali na nefrološkem oddelku Pediatrične klinike za bolnike s kronično ledvično odpovedjo," sta povedala doc. dr. Damjan Osredkar, predstojnik Kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo na Pediatrični kliniki in zdravnica, dr. Nino Battelino s Kliničnega oddelka za nefrologijo na Pediatrični kliniki."

Doc. dr. Osredkar in dr. Battelino sta še dodala, da brez podpornikov tek ne bi bil mogoč: "Najlepša hvala vsem tekačem, prostovoljcem, generalnemu pokrovitelju, pokroviteljem, medijskim pokroviteljem, podpornikom, ambasadorjem teka, skratka, vsem, ki ste pripomogli, da je bil 2. Hop na Grad tako uspešen. Gotovo pa gre največja zasluga za uspešno izvedbo dogodka našemu glavnemu partnerju in pokrovitelju, Založbi Rokus Klett, brez katere izvedba prireditve v takšni obliki ne bi bila mogoča. Založba je poskrbela za celotno promocijo dogodka in velik del organizacije, pa tudi večina prostovoljcev je prihajala iz njenih vrst."

