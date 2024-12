Izjava predsednikov strank koalicije o izhodiščih za obdavčitev premoženja #vŽivo

Okoli 17. ure bo organizirana novinarska konferenca po seji vlade, na kateri bodo sodelovali predsednik vlade Robert Golob, ministrica za kulturo Asta Vrečko in minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Kot je bilo napovedano, naj bi vlada danes obravnavala izhodišča za spremembe pri obdavčitvi nepremičnin in ukrepe za prestrukturiranje in razbremenitev dela. Dogodek bomo spremljali v živo.