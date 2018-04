Okoljsko ministrstvo: 20 milijonov evrov smo nakazali Rudniku urana Žirovski vrh

Slovenija je za zapiranje Rudnika urana Žirovski vrt najela posojilo v višini 20 milijonov evrov. Denar je bil v treh tranšah nakazan na ministrstvo za okolje in prostor, nato pa na rudnik, je v Odmevih na TV Slovenija povedala direktorica direktorata na ministrstvu za okolje in prostor Tanja Bolte.

TV Slovenija je danes poročala, da je Slovenija za zaprtje rudnika urana najela 20 milijonov evrov posojila, tega denarja pa rudnik naj ne bi dobil. O usodi tega denarja v prispevku ni vedel niti trenutni predsednik nadzornega sveta podjetja Darjan Petrič, ki je dejal, da se ne spomni, da bi denar prišel. Če bi teh 20 milijonov evrov res prišlo v podjetje, bi ga lahko že zdavnaj zaprli, tako pa morajo prositi za vsak evro, je dejal. Rudnik bi sicer morali zapreti pred šestimi leti, a ga še vedno niso.

Denar je bil v treh tranšah nakazan na ministrstvo za okolje in prostor, nato pa na rudnik, pa je v Odmevih na TV Slovenija povedala direktorica direktorata na ministrstvu za okolje in prostor Tanja Bolte. Ob tem je poudarila, da je bil denar nakazan v letih 2004, 2005 in 2006, in sicer vsako leto nekaj več kot šest milijonov evrov oz. skupaj 20,04 milijona evrov.

Na ministrstvu sicer načrtujejo, da bodo rudnik dokončno zaprli prihodnje leto. A kljub vsem porabljenim milijonom očitno nimajo dovolj, vodstvo rudnika, ki pred kamero ni želelo, od države pričakuje še milijon evrov, je poročala televizija.

"Ocena je, da v letu 2019 potrebujemo še 1,1 milijona evrov, da se plača nadomestila, da se izvedejo vsa varnostna poročila, kot je potrebno po zakonodaji, da se izvede dodaten monitoring," je naštela Boltetova.

Kot je še poročala Televizija Slovenija, se vsi pristojni strinjajo, da bi bilo rudnik smotrno čim prej zapreti, a zaprtje se iz leta v leto izmika. S tem pa izginja tudi davkoplačevalski denar: država je v 16 letih rudniku plačala že 60 milijonov evrov.