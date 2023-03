Iz Slovenije v Ukrajino dva avtobusa za prevoz šolarjev #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je veleposlaniku Ukrajine v Republiki Sloveniji Andriju Taranu na sedežu javnega podjetja Ljubljanski potniški promet v Ljubljani predala dva avtobusa, ki bosta namenjena prevozu ukrajinskih šolarjev.

Rabljena avtobusa Ukrajini donira Mestna občina Ljubljana, namenjena pa bosta prevozu ukrajinskih šolarjev, da bodo lahko kljub vojnim razmeram varno prišli do šol in nadaljevali izobraževanje.

Pobudo Evropske komisije za zbiranje avtobusov za ukrajinske šolarje je podprla ministrica Fajonova s pismom slovenskim občinam in prevoznikom, da pomagajo po svojih močeh in prispevajo k zagotavljanju varnosti, dobrobiti in boljši prihodnosti otrok v Ukrajini.

