Italijanski vojaki zapeljali na slovensko ozemlje

Italijanski vojaki so danes zjutraj v Šempetru pri Gorici zapeljali na območje Slovenije. Svoje vozilo so nato obrnili in se takoj vrnili v Italijo.

Pripadniki italijanske vojske so ob 8.22 z vozilom zapeljali na območje Slovenije, je prva poročala TV Slovenija. Vojaki so mejo nepooblaščeno prestopili na območju nekdanjega mejnega prehoda med Gorico in Šempetrom pri Gorici, so nam potrdili na policiji.

O dogodku je slovensko policijo obvestil tamkajšnji občan, ob prihodu policije pa vojakov ni bilo več na kraju, saj so se takoj vrnili v Italijo.

Policija je za STA povedala, da dogodek obravnava kot sum mejnega incidenta v skladu s 14. členom zakona o nadzoru državne meje ter bo po zbranih obvestilih o dogodku poročala ministrstvu za zunanje zadeve.