Italijanska vlada razpada: premier Conte bo danes ponudil odstop

Italijanski premier Giuseppe Conte je v italijanskem senatu dejal, da bo še danes predsedniku države Sergiu Mattarelli ponudil odstop. Pred tem je povedal, da je delo njegove vlade končano. Svojega namestnika in notranjega ministra Mattea Salvinija je ob tem obtožil, da je neodgovoren in sebičen, ker je sprožil vladno krizo.

"Tukaj končujem to vladno izkušnjo," je povedal. "Kasneje bom odšel do predsednika republike in mu ponudil odstop," je pojasnil premier. Napovedal je, da bo do konca poslušal razpravo v parlamentu, za katero so predvidene tri ure in 45 minut.

Pred tem je po poročanju tujih tiskovnih agencij poudaril, da "trenutna kriza tako ogroža delo te vlade, da se ta tu končuje".

"Neodgovorno je sprožiti vladno krizo," pa se je odzval na ravnanje Salvinija, ki je pred dvema tednoma vložil nezaupnico proti Conteju. "To kaže na osebne in strankarske interese," je še poudaril.

Salvini pred dvema tednoma vložil nezaupnico premierju

Foto: Reuters Vodja skrajno desne Lige Salvini je po njegovih besedah prelomil obljubo, ki jo je dal ob vzpostavitvi vlade junija lani. Takrat so se namreč koalicijski partnerji zavezali, da se bodo o razlikah pogovarjali v dobri veri in lojalnem sodelovanju.

Salvini je pred dvema tednoma z vložitvijo nezaupnice premierju, ki ne pripada nobeni stranki, dejansko končal koalicijsko sodelovanje s populističnim Gibanjem pet zvezd. 14-mesečno sodelovanje so zaznamovala številna nesoglasja med strankama. Odločilen je bil spor glede gradnje hitre železniške proge med Torinom in Lyonom, ki ji gibanje nasprotuje, medtem ko jo Liga podpira.

O nadaljnji poti bo zdaj odločal Mattarella. Po navedbah nemške tiskovne agencije dpa je pričakovati, da bo najprej preučil, ali obstaja v parlamentu kakšna druga večina. Če jim v parlamentu ne bi uspelo oblikovati druge večine, mora zahtevati razpustitev parlamenta, volitve pa bi lahko potekale 60 dni po razpustitvi.